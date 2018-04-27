Ярославль, 27 апреля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. На сайте госзакупок размещена информация о поставке специального сотового телефона для обеспечения деятельности правительства Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bugshunt.ru Телефон «Атлас»

Закупка будет производиться у единственного поставщика. Телефон должен иметь стандарт GSM-850/900/1800/1900 М-633С-02. Такую технику производит только ФГУП «НТЦ «Атлас», которое занимается созданием защищенных информационно-телекоммуникационных систем, методов защиты компьютерной информации, а также средств ее защиты при передаче по каналам связи.

Под указанные в закупке характеристики больше всего подходит специальный сотовый телефон SMP-АТЛАС/2. Устройство обеспечивает защиту речевой информации с использованием принципа абонентского шифрования. Аппарат «SMP-АТЛАС-2» имеет два режима голосовой связи: стандартный, аналогичный обычному сотовому телефону, и защищённый, включающийся соответствующей клавишей. В процессе эксплуатации невозможно извлечь «симку» из телефона без сброса криптографических ключей, что исключает использование аппарата при его утере или краже. Кому выдадут новый секретный телефон — в правительстве региона не сказали.