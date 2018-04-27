Чебоксары, 27 апреля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют благоустроить территорию возле храма Рождества Христова, который располагается напротив площади Республики и памятника Владимиру Ленину. На разработку проектно-сметной документации хотят затратить 200 тыс. рублей. Соответствующий открытый конкурс опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Март 2018 года, Чебоксары. На общественных обсуждениях по благоустройству прилегающей к храму территории

Заказчиком выступает администрация Ленинского района Чебоксар. Победитель конкурса должен будет представить проектно-сметную документацию по благоустройству прилегающей территории храма Рождества Христова. Общая площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно составляет не менее 3 Га.

«Озелененная территория имеет сложившуюся планировочную структуру, однако она не учитывает перспективные планы развития прилегающих территорий. Территория проектируемого объекта требует дополнительного благоустройства и озеленения с учетом допустимых рекреационных нагрузок», — говорится, в частности, в документе.

Назначение объекта — природно-рекреационное и культурно-просветительское. Заказчик ожидает, что в результате будет обеспечена «архитектурно-художественная уникальность территории», созданы новые общественные пространства, раскрыт «природный потенциал пространства». В частности, будет проведено зонирование территорий, построены ливневка и парковка, обеспечено видеонаблюдение и модернизировано освещение (включая «устройство архитектурно-художественной подсветки мест массовых мероприятий»), посажены деревья и цветы, обновлена сеть пешеходных дорожек.

«Территория должна быть многофункциональной, где будет удобно и студенческой молодежи, и жителям соседних домов, и работникам многочисленных административных учреждений», — отмечали ранее по итогам общественных обсуждений.

Начальная цена контракта определена в сумме 200 тыс. рублей, источник финансирования — средства бюджета Чебоксар.