Москва, 27 апреля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В связи с блокировкой Telegram в Госдуме вспомнили о том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров является врачом, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Rkn.gov.ru Александр Жаров

Попытку Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram в России в «Яндексе» назвали «ударом по всему рунету», поскольку блокировка коснулась не только мессенджера, от нее пострадали также многие ресурсы и их пользователи.

«Как тут не вспомнить, что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров — врач по образованию и профессии. И он явно занимается сегодня не своим делом. Всё-таки во главе таких специализированных федеральных структур должны стоят профессионалы», — сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что давно придерживается мнения: во главе федеральных ведомств должны стоять люди, являющиеся профессионалами в сфере, которой руководят.

Роскомнадзор уже неделю безуспешно пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Ведомство начало «работать по площадям» и блокирует миллионы IP-адресов, через которые мессенджер обходит блокировки.