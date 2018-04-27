Ярославль, 27 апреля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Ярославские чиновники и депутаты присоединяются к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Мэр Ярославля очень любит езду на велосипеде

Министерство транспорта прислало в адрес правительства Ярославской области письмо, где предложило в добровольном порядке принять участие в акции.

Мероприятие призвано показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Сейчас в ярославском правительстве идет опрос — сотрудники каких департаментов могут принять участие в акции, которая пройдет 18 мая и 21 сентября 2018 года.

«У меня есть велосипед, но я на нем катаюсь очень редко. Все больше на машине. Но ради акции, сохранения окружающей среды с удовольствием прокачусь. Тем более, что у нас нет заседаний думы в эти дни и можно позволить себе менее формальный стиль в одежде», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Организаторы акции считают, что ее проведение помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.

«Участие в акции по желанию. Я постараюсь в ней поучаствовать. Я живу на Московском проспекте, так что ехать до работы в центр мне прилично. Буду смотреть по погоде. А так с удовольствием присоединюсь к акции. Каждый год в ней участвую», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах Российской Федерации. Личным примером ее поддержали депутаты Государственной Думы, сотрудники профильных министерств, руководители ряда регионов и городов. К акции присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.