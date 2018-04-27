Калуга, 27 апреля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Калужской области директор молочного комплекса впервые в практике судебных приставов региона расплатился с долгом в 400 тыс. рублей не деньгами, а коровами. Об этом 27 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Пресс-службы УФССП по Калужской области Корова

По её словам, не имеющий в наличии крупной суммы денег предприниматель, когда срок, отведенный судом для добровольного погашения долга, истек, а на принадлежащий бизнесмену молочный комплекс приехали судебные приставы, договорился с истцом о погашении долга частью поголовья коров.

«При совершении исполнительных действий взыскатель совместно с должником пошли на мировую, достигнув соглашения о погашении имеющейся задолженности путём передачи части поголовья скота в счёт долга, что было зафиксировано в акте. Истец получил от должника живое «имущество» и написал расписку о том, что больше претензий не имеет», — заявила Скакун.

Напомним, в2017 году сумма, взысканная калужскими судебными приставами, увеличилась на 400 млн рублей и составила 2 млрд 756 млн рублей. Из них 2 млрд рублдей были взысканы в пользу граждан и юридических лиц, а более чем 700 млн рублей поступили в консолидированный бюджет. Калужскими приставами в 2017 году было возбуждено более 400 тыс. исполнительных производств, что на треть больше, чем в 2016 году. При этом доля производств, оконченных в 2017 году фактическим исполнением, возросла на 48 тыс. или на 26% по сравнению с уровнем 2016 года.