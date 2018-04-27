Тверь, 27 апреля, 2018, 15:43 — ИА Регнум. 139 проектов по благоустройству городской среды будет реализовано в 2018 году в Тверской области — в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». В перечень объектов, которые ожидает обновление, вошли 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, об этом говорилось 27 апреля на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Фото пресс-службы правительства Тверской области Заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году по инициативе президента России Владимира Путина.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения — от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», — подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Все проекты программы формирования комфортной городской среды в Тверской области должны быть реализованы качественно, с соблюдением всех технологических требований и в срок», — добавил губернатор.

Объекты для благоустройства в 11 городах Тверской области с населением свыше 20 тысяч человек — Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково — отбирались через рейтинговое голосование. В нем, в общей сложности, приняли участие более 26 тыс. человек. В других муниципалитетах территории, которые в этом году планируется благоустроить, отбирались через конкурс.

В общей сложности в этом году субсидии на благоустройство общественных зон и дворовых территорий получат 42 муниципалитета. Еще десять городов, сел, поселков получат субсидии на благоустройство парков. На заседании комиссии, состоявшейся сегодня, были представлены дизайн-проекты по каждому из запланированных для благоустройства объектов.

Общая сумма средств из федерального и регионального бюджетов, выделенных по программе «Формирование комфортной городской среды», в этом году составит 348 млн рублей.

Добавим, что в 2017 году в рамках этого проекта благоустроено было 17 общественных территорий, 106 дворов и шесть парков в Твери, Удомле, Кувшиново, Западной Двине, Спирово, Жарковском, посёлках Калашниково Лихославльского района и Великооктябрьский Фировского района, Бежецке, Калязине, Кашине, Нелидово, Старице и Сонково.