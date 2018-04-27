Киев, 27 апреля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Украинские эксперты отмечают неэффективность новосозданных по требованию США органов по борьбе с коррупцией — национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры в ведении уголовных производств в отношении высокопоставленных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, политический эксперт Нина Соколовская считает, что Украине не нужен антикоррупционный суд, поскольку вся судебная система и так должны бороться с коррупцией.

«Как видим, жизнь американцев ничему не учит. Они за год «укатали» 1,1 млрд долл в НАБУ, САП и центр Шабунина (глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин — ИА REGNUM ). Это уже сделано, но результатов нет. Никакого эффективного дела нет. Есть только экшены, акции, есть только вмешательство в политику… Всё это должно было показать американцам, что они делают что-то не то. Надо делать не пятый суд, а нужно, чтобы работали те суды, которые есть в Украине. Нужно, чтобы судьи работали честно, чтобы они боялись брать взятки. Тут есть много методов. Но мы говорим, что нет, давайте еще для НАБУ сделаем карманный антикоррупционный суд. И он будет сидеть там и подтверждать все дела, которые «клеит» НАБУ. А «клеят» они непрофессионально. Это тоже неправильно. Правильно, чтобы работали институции, которые есть в государстве. Не нужно делать надстроек… У нас все суды должны стать антикоррупционными», — сказала Соколовская 27 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом она напомнила, что США и ЕС также не смогли побороть коррупцию. Соколовская считает, что ЕС и США искусственно раздули проблему украинской коррупции, чтобы не принимать Украину в ЕС и не вкладывать в нее инвестиции.

«Во-первых, у них самих не побеждена коррупция. Во-вторых, мы уже выполнили 123 требования по евроинтеграции. Сейчас они должны что-то делать — или принимать нас к себе, или говорить: «Нет, вы что-то плохо боретесь с коррупцией». Или они должны вкачать в нас, как в Польшу, 200 млрд и сделать нас витриной евросообщества, или они будут говорить, что мы плохо боремся. Второе — легче», — пояснила Соколовская.

Кроме того, журналист Светлана Крюкова призвала украинских силовиков, которые проводили задержание Бочковского, также публично привезти его в рабочий кабинет кабмина.

«Сегодня выходит на службу восстановленный судом в должности руководитель МЧС Сергей Бочковский. Помните, два года назад прямо на заседании кабмина ему чуваки в черном наручники застегивали на камеру. Перемога была крупная. Оказался чист перед законом с выплатой зарплаты за всё это время. Вот было бы любопытно, если бы теперь те же черные чуваки привезли его обратно в кабмин на заседание и усадили в кресло. Под софитами телекамер, естественно», — написала Крюкова на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 27 апреля правительство Украины обжаловало в суде решение Окружного административного суда Киева о возобновлении подсудимого Сергея Бочковского в должности главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). «Решение административного суда о восстановлении Бочковского на должности обжаловано в законном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

В отношении Бочковского ведутся расследования по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. и ч. 3 ст. 15 «Покушение на преступление», ч. 4 ст. 27 «Виды соучастников», ч. 4 ст. 368 «Получение неправомерной выгоды должностным лицом»; ч. 2 ст. 28 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору», ч. 4 ст. 364 «Злоупотребление властью»; ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог» УК Украины.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя ГСЧС Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. 26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Бочковского с должности председателя ГСЧС.