Санкт-Петербург, 27 апреля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Организации Объединенных Наций (ООН) предложат признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Знамя Победы над рейхстагом

«Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно в Организацию Объединенных Наций, ЮНЕСКО, к другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — сказала Матвиенко.

Кроме того, памятники борцам с нацизмом во всех странах предлагается признать всемирным мемориалом Второй мировой войны.

«Это стало бы надежной преградой попыткам переписывания, фальсификации истории ХХ века в целом и Великой Отечественной войны. Мы получаем в этом всё большую поддержку», — сказала Матвиенко.