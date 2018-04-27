Калуга, 27 апреля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Калуге прошла церемония чествования заслуженных работников региона, удостоенных помещения на Доску почёта «Трудовая слава Калужской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Лучшие работники региона

Мероприятие традиционно провели накануне 1 мая — Праздника весны и труда, отмечается, что на Доску почёта занесены 32 лучших работника.

В числе тридцати двух награжденных — представители сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, средств массовой информации и других отраслей экономики и социальной сферы. Все они — профессионалы высокого уровня, пользующиеся заслуженным уважением в своих трудовых коллективах, многие — победители конкурсов профессионального мастерства.

С приветствием к участникам встречи обратились министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов и председатель территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» Александр Гречанинов.

Обращаясь к присутствующим, Павел Коновалов назвал их «золотым кадровым потенциалом Калужской области». При этом министр подчеркнул, что во все времена именно настоящие профессионалы своего дела остаются «самым главным богатством страны».

Особую благодарность он выразил ветеранам производства, которые передают свой богатый опыт начинающим специалистам, являются наставниками молодежи. Павел Коновалов пожелал заслуженным работникам области здоровья, их семьям — мира и хорошего отдыха во время предстоящих майских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что в Твери намерены возродить традицию первомайских демонстраций трудовых коллективов.

«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов», — сказал Руденя.

Отмечается, что главными участниками праздничной демонстрации на Празднике весны и труда станут трудовые коллективы региона, а также — спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований.

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