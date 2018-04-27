Москва, 27 апреля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Серию пикетов против «блицкрига солженицынства» провели в Москве и других российских городах активисты движения «Суть времени». В столице одиночные пикеты прошли у зданий правительства Москвы и Мосгордумы, сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Активисты движения «Суть времени» провели пикет против «блицкрига солженицынства». 27 апреля. Москва

Общественники, ссылаясь на тексты Александра Солженицына, обращают внимание граждан и представителей власти на следующее: в своих произведениях писатель воспевал и оправдывал власовцев и бандеровцев, цифры репрессий в СССР заимствовал у коллаборациониста Ивана Кошкина (Курганова), а также призывал к превентивной войне США и Запада с СССР.

Пикетирующие уверены, что процесс вбивания в общественное сознание идей и взглядов Солженицына является аналогом так называемого «ленинопада» и процесса декоммунизации, который начался на Украине после госпереворота в 2014 году.

«Давайте вдумаемся в происходящее. Власти хотят установить памятник Солженицыну в Москве, министерствам и ведомствам предписано проводить сотни и тысячи мероприятий по продвижению идей Солженицына в массы! А каковы эти идеи? Его идеи носили накаленно антисоветский, антикоммунистический характер, в его «Архипелаге ГУЛАГ» СССР изображен как бесчеловечный концлагерь. Советский Союз он рисует как страну хуже гитлеровской Германии, а коммунизм — хуже фашизма!» — заявил общественник, пикетирующий здание правительства Москвы.

ИА Красная Весна Активисты движения «Суть времени» провели пикет против «блицкрига солженицынства». 27 апреля. Москва

Активист подчеркивает: Солженицын восхвалял и оправдывал гитлеровских пособников — бандеровцев и власовцев. Такие опасные манипуляции не могут не привести к попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и возложению ответственности за ее начало на СССР, отмечает он.

«Уже сейчас на Западе открыто звучат призывы признать СССР не жертвой, а страной, виновной в развязывании величайшей в истории человечества войны», — заключил общественник.

Группа испанцев, проходившая мимо, горячо поддержала идею пикета, узнав изображенных на плакате Александра Солженицына и «Колю из Уренгоя».

Такие же протестные акции прошли в десятках городов России — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Томске, Орле, Хабаровске, Волгограде, Севастополе.

Пикетирующие требуют исключить произведения Солженицына из российской школьной программы, остановить мероприятия по чествованию писателя в России, остановить процесс установки памятника Солженицыну в Москве.

Напомним, правительством был разработан план мероприятий по празднованию в 2018 году столетия Александра Солженицына. Он включает в себя большое количество мероприятий во всех регионах России, в числе которых выставки, конференции, круглые столы, мероприятия в школах.