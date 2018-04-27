Ярославль, 27 апреля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Скончавшаяся на операционной столе в одной из столичных клиник 32-летняя женщина оказалась не единственной, кто пострадал от непрофессионализма пластического хирурга. Как выяснилось, врач, оперировавший пациентку, ранее уже обвинялся во врачебной ошибке.

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В 2016 году жительница Ярославля делала у него коррекцию груди. В итоге вместо ожидаемого эффекта женщина получила шрамы. Операция, как и заверял доктор, прошла быстро и легко, однако результат пациентку не удовлетворил.

Как рассказала сама женщина, хирург предложил ей всё переделать, но новые операции оказались в два раза дороже. Тогда пострадавшая обратилась с иском в суд, пишет RT. В итоге во второй инстанции процесс она выиграла. Ей присудили 65 тысяч рублей компенсации за моральный вред. Кроме того, клиника ещё должна вернуть женщине деньги и за саму операцию (41 тыс. рублей).

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Компенсацию жительница Ярославля до сих пор не получила, теперь она планирует подать судебный иск и к самому хирургу.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Москве было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, 15 апреля в частной клинике, расположенной в Чапаевском переулке, 32-летняя женщина умерла во время пластической операции. Точную причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Добавим, что 25 апреля в одной из частных московских клиник после пластической операции скончалась жительница Кабардино-Балкарии. В медицинском центре 29-летняя женщина проводила повторную пластику носа. В ходе операции самочувствие пациентки ухудшилось, ее доставили в НИИ имени Н. Склифосовского, однако спасти ее не удалось. Следователи возбудили уголовное дело.