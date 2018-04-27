Москва, 27 апреля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых перенесено на 10 мая 2018 года. Такое решение принял в пятницу, 27 апреля, Московский городской суд (Мосгорсуд). Об этом сообщает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых

«В связи с ухудшением состояния здоровья Белых отложить рассмотрение жалобы на 10 мая на 10:00 мск, — постановила председательствующая судья. — Обеспечить участие осужденного в заседании путем видеоконференцсвязи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима. Также бывшему чиновнику был назначен штраф в размере 48 млн рублей.

Задержание экс-губернатора Кировской области было проведено 24 июня 2016 года в Москве при его попытке получить взятку.

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