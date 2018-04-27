Москва, 27 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Президентская библиотека приглашает принять участие в международном ежегодном мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца». В 2018 года конкурс посвящён Году волонтёра в России и проходит под девизом «Свобода помогать», сообщает пресс-служба библиотеки.

Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца — 2018»: «Свобода помогать»

Отмечается, что приём фоторабот и видеороликов начинается 27 апреля и будет продолжен до 14 января 2019 года.

«Свобода помогать» расскажет о людях, которые бескорыстно делают добро: помогают нуждающимся, ищут пропавших, ухаживают за животными и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы.

На конкурс принимаются фотопортреты, фоторепортажи и видеоработы, посвящённые добровольцам. К участию в номинации «История волонтёрского движения» принимаются материалы из личных архивов, посвящённые сёстрам милосердия, участникам тимуровского движения, донорам, добровольцам на таких «стройках века», как строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Лучшие снимки будут включены в фотоальбом, который наряду с лучшими роликами пополнит электронный фонд Президентской библиотеки», — добавляют организаторы.

Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» Василий Яковлев, Россия. Победитель в номинации «Чудеса животного мира» мультимедийного конкурса «Взгляд иностранца — 2017»

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте foreignview.prlib.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2017 году участники мультимедийного конкурса «Взгляд иностранца» из более 20 стран мира и 60 городов и населенных пунктов России прислали на конкурс более 3,6 тыс. работ.

По словам организаторов, расширилась не только география, но и тематика конкурса. Девиз мероприятия — «Экология жизни» — нашёл отражение в различных номинациях, связанных с темой красоты окружающей природы и воспитания бережного к ней отношения.

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