Рубцовск, Алтайский край, 27 апреля, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Руководители рубцовского подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) 26 апреля представили Общественному совету по контролю за реализацией модернизации системы теплоснабжения города план по благоустройству в местах проведения работ. Особое внимание было уделено обсуждению проектов восстановления площадки перед Рубцовским аграрно-промышленным техникумом и двора между домами по проспекту Ленина, 64 и 66.

Управление по связям с общественностью СГК СГК представила план благоустройства Рубцовска

Как сообщает управление по внешним связям СГК, основная программа благоустройства, разработанная специалистами СГК, предусматривает асфальтирование дорог и тротуаров, установку бордюрного камня, высадку газонов в местах, где проводились работы по строительству и реконструкции тепловой магистрали. Для проведения благоустройства на площадке около Рубцовского аграрно-промышленного комплекса и во дворе домов по Ленина 64 и 66, энергетики привлекли к работе архитекторов, которые разрабатывают комплексные проекты с учетом всех современных норм и требований. Первые эскизы, членам общественного совета, представил директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

«Хочу сразу отметить, что эти чертежи являются опорными при благоустройстве площадок. Возможны кое-какие поправки. Кардинальных изменений не планируем. Наша главная задача сделать все качественно и красиво», — отметил Максим Новов.

Во дворе домов Ленина 64 и 66, согласно дизайн-проекту, будет установлена новая детская площадка, проведено озеленение, асфальтирование парковки и внутридворовых проездов.

«Мне детская площадка очень понравилась. Жаль, что мало парковочных мест. У нас во дворе очень много машин. Но в целом все очень здорово, ждем с нетерпением начала работ», — поделилась Татьяна Ивлева, старшая по дому Ленина, 66.

Территория вокруг Рубцовского аграрно-промышленного техникума подразумевает не менее масштабное благоустройство. По архитектурному плану площадка около учебного заведения кардинально изменит свой внешний облик. Будет уложена тротуарная плитка, разбиты цветники и клумбы, а также установлены малые архитектурные формы.

«Конечно, мы приятно удивлены предложенным проектом. Честно сказать, площадка вокруг техникума давно требовала ремонта, а во время проведения строительных работ пострадала еще сильнее. Мы своими силами не смогли бы реализовать такой проект по благоустройству. Рады, что Сибирская генерирующая компания ответственно отнеслась к этим работам», — отметил Владимир Демченко, директор Рубцовского аграрно-промышленного техникума.

В планах у энергетиков — проложить асфальт по улице Октябрьской до проспекта Ленина, несмотря на то, что земляные работы велись лишь около этой территории. Сейчас асфальт там разрушен на 95%. В данный момент ведется процедура выбора подрядчика, после чего начнутся основные работы.