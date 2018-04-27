Симферополь, 27 апреля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Обновлённый симферопольский аэропорт принял 100 тысяч пассажиров с момента своего официального открытия, которое состоялось 16 апреля. Об этом 27 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Так выглядели фасады будущего аэропорта в ноябре 2017 года

«Новый аэровокзальный комплекс обслужил 100 тысяч пассажиров с момента начала своей операционной деятельности. Самыми популярными направлениями за последние десять дней стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, новый терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров начали строить в мае 2016 года, а его фактическое возведение было завершено в декабре 2017-го.

Аэрокомплекс готов к обслуживанию почти семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов. В эксплуатацию также введут отремонтированную удлинённую в рамках ФЦП развития Крыма взлётно-посадочнаую полосу с новыми рулёжными дорожками.

Симферопольский терминал является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

11 апреля работу терминала протестировали несколько сот волонтёров и журналистов. Приглашённые крымчане не просто участвовали в обычной экскурсии по терминалу, а проходили определённые испытания, чтобы помочь руководству воздушной гавани подготовиться к открытию и максимально учесть все пожелания пассажиров.

16 апреля состоялось официальное открытие воздушной гавани

По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, затраты на строительство объекта должны окупиться примерно через 15 лет.

«Это весьма долгий срок обусловленный созданием капитальной и дорогостоящей инфраструктуры. Что до старых терминалов, то их судьба пока не решена. Они могут использоваться в качестве автовокзала или торгового центра. Сейчас мы разрабатываем коммерческую концепцию под использование старых терминальных комплексов под торговый центр. Также продолжаем диалог с республикой по созданию автовокзала, — пояснил директор аэропорта заверив, что здания старых терминалов продаваться не будут.