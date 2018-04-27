Санкт-Петербург, 27 апреля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга официально подтвердили, что новая ветка петербургского метрополитена, построенная в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, не будет запущена 29 апреля, как это анонсировалось ранее.

Metrostroy-spb.ru Станция «Новокрестовская» вблизи стадиона «Санкт-Петербург»

«Просим обратить внимание, что станции метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» в транспортном обеспечении матча «Зенит» — «ЦСКА» задействованы не будут», — говорится в распространенном 27 апреля сообщении Комитета по транспорту и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ранее в Смольном ожидали, что первым тестом для «Новокрестовской» станут болельщики «Зенита» и ЦСКА, которые прибудут 29 апреля на матч двух команд на стадион «Санкт-Петербург».

Однако 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе метрополитена сообщили, что станцию «Новокрестовская» у стадиона к этому дню открыть не успеют. В «Метрострое» же тогда еще допускали возможность того, что новые станции все же будут задействованы в день матча. Но, как стало ясно, этого не произойдет.

Транспортное обслуживание зрителей предстоящего футбольного матча на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 29 апреля будет организовано по уже не раз обкатанной схеме.

До стадиона «Санкт-Петербург Арена» можно добраться на метро — до действующей станции «Крестовский остров», на автобусах-шаттлах S3, S4, S6, на трамваях №№ 19, 48, 48А или пешком через Яхтенный мост со стороны Приморского района.

Автобусы-шаттлы будут работать с 13:30 до 16:30 перед началом матча и с 18:30 до 20:30 после окончания матча от/до станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская».

Читайте также: Не успели: мост Бетанкура в Петербурге откроют только в мае

Напомним, 23 апреля первый электропоезд прошел от действующей станции «Приморская» к станциям «Новокрестовская» и «Беговая», построенным на третьей (Невско-Василеостровской) линии метро в преддверии чемпионата мира по футболу. В субботу, 28 апреля станцию «Приморская» на весь день закроют для пассажиров в целях подключения оборудования новой ветки.