Симферополь, 27 апреля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Власти Симферополя обещают горожанам купить новую коммунальную технику, острый дефицит которой наблюдается сейчас, для уборки снега зимой и полива улиц летом. Об этом 27 апреля журналистам рассказал глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Мусор на трассе в Крыму

«Город остро нуждается в этой технике. Она нам крайне необходима, потому что убрать вручную улицы невозможно. Почему, к примеру, ветки так долго лежат после обрезки? Потому что не хватает машин, чтобы их вывезти. Мы их выдёргиваем с перевозки мусора, это неправильно. Спецмашин всего четыре, хотя нам нужно по нормам на такой город 23 машины», — уточнил градоначальник.

По его словам, для покупки новой техники на последней сессии горсовета депутаты согласовали выделение — 151,5 млн рублей из республиканских средств и ещё около 10 миллионов из городской казны.

«Это универсальные машины, которые зимой занимаются уборкой снега, посыпкой реагентами, а летом убирают и поливают улицы. Также нужны машины, которые будут убирать подбордюрное пространство и мыть ограждения, и погрузчики. Как только деньги поступят — ориентировочно 162 млн рублей, будем выходить на торги», — объяснил глава администрации Симферополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году власти Симферополя также планируют потратить около 20 миллионов рублей на высадку сотни взрослых деревьев от трёх до пятнадцати метров в высоту.

«Я хочу в Симферополе высаживать целыми коллекциями различные виды пихт, кедров и т.п. Лиственные деревья лучше высаживать аллеями либо высаживать кронированные деревья, выращенные в круглой или пирамидальной форме. Это уже французская культура паркового искусства, и мы попытаемся делать это и у нас. Многое будет зависеть от того, насколько всё это понравится жителям. По каждому проекту мы будем выслушивать мнения горожан», — пояснял глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв.

Однако, по мнению бывшего главного инженера специализированного треста «Крымзеленстрой», в советские годы создававшего с нуля все основные парки Симферополя и Крыма, Маргариты Шергиной, нынешние власти не имеют никакого представления о правильной работе в этой сфере и занимаются в большей мере вредительством.

«Я не могу понять смысл всего того, что сейчас происходит в городе. Надо уничтожить всё то, что даёт благоприятную среду для человека, о которой сейчас столько говорится. Президент ставит задачу её создавать в городах и посёлках, а мы её уничтожаем. Все деревья обкорнали. Такая «глубокая» обрезка необъяснима ни с какой точки зрения. Это полнейшее нарушение технологий. Оболванили весь город», — комментировала ситуацию ИА REGNUM специалист.

По её словам, нельзя подгонять все деревья под один ранжир, поскольку у каждого растения, как и у человека, есть свои нюансы и особенности, которые обязательно нужно учитывать.

«Мало того, что в парке Гагарина из-за постоянной застройки украли восемь гектаров территории, так после реконструкции там ещё и закатали в асфальт почти все дорожки. Это же канцероген. В парках ландшафтной планировки категорически запрещается это, там нужно мягкое покрытие. В детском парке практически не осталось зелени, одно сплошное железо. Это теперь большая детская развлекательная площадка, но не парк», — подчёркивала специалист.