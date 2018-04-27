Ереван, 27 апреля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Никол Пашинян, возглавляющий уличную борьбу против дальнейшего правления третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА), уверен, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении.

Москва

«Я считаю, что Российская Федерация, как государство, уважающее международное право, не вмешивается во внутренние дела Армении. Я в этом уверен», — сказал Пашинян на пресс-конференции сегодня, 27 апреля.

По его словам, другие государства ведут себя подобным образом.

«Я уже неоднократно говорил, что у этого движения нет геополитического контекста, и это стопроцентная правда».

На вопрос о том, зачем представители армянского правительства ездили в Москву, Пашинян ответил, что не информирован, но предположил, что они не имеют в Армении никакой поддержки и хотят создать впечатление, что у них есть поддержка где-то еще.

«Карен Карапетян хочет создать впечатление, что у него есть поддержка извне, но я не думаю, что это достойное направление мысли, потому что — это чисто армянское дело. Я уверен, что Россия, ЕС, США, как страны, организации уважающие международное право, не будут вмешиваться в дела Армении», — сказал Пашинян.

По его словам, народное движение также поддерживают множество армян, живущих за рубежом, в том числе и России. Некоторые из них даже приезжают в Армению, чтобы принять участие в акциях протеста. Пашинян рассказал о подошедшем нему человеке в толстой куртке, который специально приехал из Новосибирска.

«Я уверен, что Россия еще и будет уважать позицию собственных граждан», — отметил лидер армянского оппозиционного движения.

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Тема о роли России в политических процессах в Армении стала широко обсуждаться вчера, 26 апреля, когда пресс-служба Кремля, по итогам телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и врио премьер-министра Армении Кареном Карапетяном распространила сообщение, в котором отмечалось: «Урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая 2018 года избрания парламентом премьер-министра республики».

Так как в сообщении есть ссылка на парламентские выборы 2017, на которых Республиканская партия Армении набрала большинство голосов, многие в Армении предположили, что позиция Москвы заключается в том, что при выборах премьер-министра в парламенте Армении 1 мая, нужно опираться на результаты этих выборов, следовательно, премьером должен стать представитель РПА.

Лидер протестного движения Никол Пашинян на это неоднократно заявлял, что Россия, как и другие страны, сохраняют нейтралитет.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 апреля в Москве побывали и.о. вице-премьера Армении Армен Геворгян и и.о. министра иностранных дел Эдвард Налбандян.