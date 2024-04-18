Калуга, 27 апреля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В Калужской области на капитальный ремонт и утепление фасадов в многоквартирных домах в 2018 году запланировано израсходовать порядка 225 млн рублей. Как сообщила 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM главный специалист фонда капремонта домов Калужской области Нина Борисова, данная статья расходов занимает третье место по размеру вложений после программы замены лифтов и крыш.

Пресс-служба фонда капремонта домов Калужской области Дом на улице Ленина в Калуге

За ближайший год капитально отремонтируют 68 фасадов. Половина из них находится в Калуге, также обновят 10 фасадов в Сухиничском районе и ещё девять в Людиново.

В Калуге на самый дорогостоящий ремонт претендует дом №68/8 на улице Ленина. Дому скоро исполнится 40 лет, он хорошо знаком жителям по книжному магазину «Кругозор». К юбилею обветшавший фасад обновят, он станет более тёплым и ярким. При ремонте фасада будут использоваться плиты утеплителя с последующим оштукатуриванием декоративной штукатуркой «короед» и окраской.

В Калужской области при капитальном ремонте фасадов будут использоваться и иные современные виды облицовочных материалов. Так, систему утепления фасадов (СУФ) «Термолэнд» запланировано применить в пяти многоквартирных домах в Калуге и в одном в деревне Большое Алешино Мещовского района. В Калуге «Термолэнд» применят на трёх домах на улице Московской, а также на Механизаторов и Дубрава.

Вентилируемый фасад представляет собой трёхслойную панель. В качестве внешнего облицовочного слоя используется высокотехнологичное покрытие из оцинкованной стали с инновационным полимерным покрытием. Заявляется, что данный материал отличается рядом преимуществ по сравнению с традиционно применяемыми фасадными системами.

«Это и высокая степень энергоэффективности, и высокая скорость монтажа, и возможность круглогодично осуществлять работы, и широкий выбор колористических решений», — считает Борисова.

Как сообщало ИА REGNUM, около 1,5 млрд рублей выделят на проведение в 2018 году капитальных ремонтов многоквартирных домов в Калужской области. Выделение такой значительной региона суммы стало возможным благодаря успешной кампании по сбору взносов в областной Фонд капитального ремонта в 2017 году. Уровень сбора по итогам прошлого года составил 104%. На его величине также сказалось погашение задолженности прошлых лет.

В 2017 году в области было капитально отремонтировано 432 многоквартирных дома, выполнено 739 работ на общую сумму более 1 млрд рублей. В 2018 году в краткосрочную программу капитальных ремонтов региона включено почти 500 домов. Также планируется заменить 200 лифтов.