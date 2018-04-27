Нижний Новгород, 27 апреля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе 1 сентября должны открыться обновлённые Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса, которые развиваются в рамках проекта «КаДетство». В Нижегородской области на заседании попечительского совета под председательством приволжского полпреда Михаила Бабича обсудили ход строительства учебного учреждения, где в новом учебном году количество воспитанников возрастёт с 300 до 420 человек.

Pfo.gov.ru Нижегородский кадетский корпус в п. Истомино Балахнинского района

Перед заседанием полномочный представитель вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным и председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым осмотрели строящуюся инфраструктуру кадетского корпуса — в частности, парашютную вышку и воздушно-десантный комплекс, стадион, физкультурно-оздоровительный корпус, хоккейную коробку и площадку для сдачи норм ГТО, общевойсковую и штурмовую полосы препятствий. Гостям также были продемонстрированы новый спальный корпус и клуб. Особое внимание уделено строящемуся учебному корпусу. Здесь, как и на реконструируемых объектах корпуса дополнительного образования и столовой, все работы должны завершиться к 1 сентября 2018 года.

Pfo.gov.ru Воспитанники обучаются по профилю воздушно-десантных войск

На заседании попечительского совета Нижегородского кадетского корпуса подводились промежуточные итоги проделанной работы по развитию учебного учреждения и обсуждались вопросы, связанные с завершением работ в срок. Все необходимые для этого средства уже запланированы в бюджете Нижегородской области.

«Мы обращаем внимание на то, чтобы материально-техническая база работала на повышение знаний, успеваемости и мотивации ребят к государственной, военной, специальной службе в интересах своей страны, с пониманием того, что такое Родина, что ее нужно защищать, ей нужно служить. Для этого нужны специальные навыки, знания и соответствующий уровень подготовки, который мы здесь должны обеспечить», — сообщил Михаил Бабич, отметив, что есть хорошие результаты: кадетский корпус по среднему балу ЕГЭ вышел на среднеобластной уровень.

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Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова является одним из шести окружных кадетских корпусов, развивающихся в рамках общественного проекта «КаДетство». Воспитанники Нижегородского корпуса обучаются по профилю воздушно-десантных войск. В 2018—2019 учебном году количество учащихся должно увеличиться с 300 до 420 человек.

Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области работают 80 профильных оборонно-спортивных классов, три специализированные кадетские школы-интерната, в которых обучаются более 1800 юных нижегородцев.

«Но настоящий кадетский корпус один. И наша задача — сделать так, чтобы это был центр патриотического воспитания молодежи в ПФО и в стране», — подчеркнул губернатор.

Pfo.gov.ru Осмотр инфраструктуры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе Михаила Бабича и при поддержке Минобороны России. В проект включены кадетские корпуса шести регионов: Башкирии, Татарии, Удмуртии, Пермского края, Чувашии и Нижегородской области.

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Pfo.gov.ru Практические занятия

В течение 2013−2018 годов в кадетских корпусах укреплена материально-техническая база и улучшены условия учебы и проживания воспитанников: построены новые спальные и учебные корпуса, физкультурно-оздоровительные комплексы, проведено обустройство территорий, приобретено самое современное оборудование для учебного процесса. Ключевую роль в организации профильной подготовки воспитанников кадетских корпусов играет подписание соглашений с Минобороны России и МВД России. В частности, для кадетских корпусов определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадетов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Михаил Бабич осмотрел ход строительства Чувашского кадетского корпуса, который строится в новоюжном районе Чебоксар. Согласно проекту, здание будет состоять из пяти секций: учебного и спального корпусов на 150 мест, учебно-спортивного блока, столовой, актового зала, рекреационного блока. Ожидается, что в нём будут учиться 400 кадетов, сейяас здесь обучается около 130 человек.

Чувашский кадетский корпус стал шестым в Поволжье в рамках проекта «КаДетство». Ранее четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Профиль у него будет воздушно-космический.

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