Омск, 27 апреля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. За указанные период в Омской области отремонтировано 514 многоквартирных домов (МКД), тогда как краткосрочный план реализации региональной программы предусматривал в 2017 году проведение капремонта в 1093 МКД.

Александр Иващенко Многоквартирный дом в Омске

«Фондом в 2017 году не обеспечена организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества на сумму 536 776,3 тыс. рублей (536,78 тыс. рублей — прим. ИА REGNUM ) в 579 МКД, расположенных на территории Омской области», — делают вывод аудиторы.

Напомним, врио губернатора Омской области Александр Бурков 25 апреля объявил, что в регионе в ближайшее время будет объявлен конкурс на должности министров промышленности и транспорта; строительства и ЖКХ; природных ресурсов.

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Это заявление вызвало у омичей интерес, так как должности глав минпрома и минприроды вакантны, в минстроя — нет. Министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области с мая 2017 года является Владимир Стрельцов.

В пресс-службе областного правительства ИА REGNUM сообщили, что у Буркова к действующему главе минстроя «есть вопросы».

«Прежде всего, это отсутствие работающей программы по капремонту. Людей минстрой совершенно не слышит. По итогам прошлого года была сорвана программа по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, с большим опозданием идёт реализация «дорожной карты» завершения строительства домов дольщиков: планово прошлогодние дома вводили в феврале-марте этого года. Идут сбои по завершению реконструкции здания «Саламандры», театра «Галерка» и больницы-«тысячницы» на Левобережье. Штрафы уже платим!» — сказал врио губернатора.