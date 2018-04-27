Ереван, 27 апреля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не принимает приглашение принять участие в переговорах с лидером уличных протестов Николом Пашиняном, о котором оппозиционный лидер заявил в ходе вчерашнего митинга на площади Республики в Ереване. Пашинян назначил встречу на 12:00 (11 мск) 27 апреля.

youtube.com/azatutyun Никол Пашинян

«Очередное приглашение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущего, за исключением того факта, что на этот раз он не диктует, с кем будет идти на переговоры. Ответ Карена Карапетяна такой же, как и в прошлый раз. Переговоры, где одна сторона исключительно диктует повестку дня, а другая не может представить повестку дня, не могут считаться переговорами. Кроме того, Карен Карапетян по-прежнему считает, что проведение переговоров перед СМИ уже предполагает, что целью переговоров не является достижение каких-либо результатов. Именно поэтому участие в «переговорах», которые вряд ли найдут решения, и.о. премьер-министра считает бесперспективным», — сообщил пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что, по мнению Карена Карапетяна, Пашиняну следует принять предложение президента республики, направленное всем парламентским и внепарламентским силам, для совместного обсуждения сложившейся в стране ситуации и путей выхода из нее.

Никол Пашинян, который пришел в запланированное время на встречу, заявил журналистам, что в Республиканской партии Армении (РПА) полная неразбериха.

«Оно [РПА] вчера или позавчера заявила, что готова к переговорам без каких-либо предусловий, но как вы видите, место господина Карапетяна занимает мой рюкзак», — сказал Пашинян.

Говоря о своей позиции по поводу выборов премьер-министра, которые запланированы в парламенте Армении на 1 мая, Пашинян отметил, что победа народа на этом процессе должна быть зарегистрирована еще и де-юре.

«Вопрос в том, хочет ли РПА разрешить этот кризис. Если на пост премьера будет избираться республиканец, то кризис не разрешится, потому что мы будем продолжать наши мирные демонстрации, и попробуем объяснить республиканцам, например, Карену Карапетяну, как объяснили Сержу Саргсяну, что он не понимает политической ситуации, которая сложилась в Армении», — сказал Пашинян.

Он призвал всех граждан Армении 1 мая, начиная с 8:00 заполнить все улицы и площади Еревана, в том числе окрестные со зданием парламента улицы и площади.

Отвечая на вопрос, какие задачи решает Карен Карапетян, когда отвергает приглашения на переговоры, Пашинян сказал, что Карапетян не уверен в своих переговорных способностях.

«Если человек, который не особо уверен в своих силах вести переговоры на своей родине, как он вообще собирается вести переговоры по вопросу Нагорного Карабаха», — отметил Пашинян.