Калуга, 27 апреля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 27 апреля, состоялось внеочередное заседание Городской думы. В заседании приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты приняли решение о назначении на пост городского головы Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге выбрали городского голову

Глава городского самоуправления Александр Иванов представил коллегам результаты конкурса на замещение должности городского головы. Всего на конкурс подали заявки семь кандидатов, из них только двое — Дмитрий Разумовский и Виталий Еремеев оказались соответствующими всем заявленным требованиям. Конкурсная комиссия отдала предпочтение кандидатуре временно исполняющего полномочия городского головы Дмитрия Разумовского. Решением депутатов в бюллетени для тайного голосования были внесены кандидатуры Дмитрия Разумовского и Виталия Еремеева. В ходе тайного голосования большинство парламентариев отдали свои голоса Дмитрию Разумовскому.

Решением Городской думы Дмитрий Разумовский был назначен на пост городского головы города Калуги.

Александр Иванов и Дмитрий Разумовский подписали контракт, вновь назначенному городскому голове были вручены регалии градоначальника.

«На пост городского головы был избран достойный кандидат, который будет плодотворно работать на благо калужан, — подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. — Дмитрий Олегович прошёл серьёзную школу в региональном правительстве, он известен не только в Калужской области, но и на федеральном уровне как эффективный и талантливый руководитель».

Губернатор отметил успехи Калуги в развитии экономики, социальной сферы и благоустройстве.

«Городские власти задали правильный вектор развития, поставив на первое место интересы калужан, уделяя особое внимание созданию комфортной городской среды», — также отметил Анатолий Артамонов.

Губернатор призвал власти города продолжить развитие территориального общественного самоуправления и работать в тесном контакте с активистами ТОС. Дмитрий Разумовский поблагодарил депутатов за оказанное доверие, также он выразил благодарность своим предшественникам на посту городского головы.

«Члены конкурсной комиссии и депутаты Городской думы отдали предпочтение Дмитрию Разумовскому в связи с его значительным профессиональным опытом, знаниями, прекрасными личными и деловыми качествами, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Депутатский корпус окажет всемерное содействие новому городскому голове и продолжит работу в тесном контакте с подразделениями городской управы. Впереди у нас много работы, среди первоочередных задач — реализация программы «Формирование комфортной городской среды» и развитие социальной инфраструктуры города».