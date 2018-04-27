Чебоксары, 27 апреля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В столице Чувашии обследуют дом по улице Энгельса, 18, где обрушилась часть фасада. В прошлом году здесь был отремонтирован фасад, но только в самой проблемной зоне, «где имелись серьезные повреждения», сообщили ИА REGNUM в управлении ЖКХ администрации Чебоксар по итогам выезда на место происшествия.

Jkh.cap.ru Планы

Чиновники вместе с подрядчиком, управляющей компанией и представителями Фонда капремонта «изучили текущее состояние дома № 18 по ул. Энгельса». Обследование показало, что «на фасадной части обнаружены сквозные трещины, выпадение кирпичей».

"В 2017 году подрядчик выполнил капремонт фасада данного дома — со шпаклеёвкой, частичным оштукатуриванием, расшивкой и заделкой трещин, покраской в два слоя. Работы были выполнены только на участке наружной стены со стороны четвертого подъезда, где имелись серьезные повреждения — выпадение кирпичей, сквозные трещин, отслоение отделочного слоя», — говорят в столичной мэрии.

По данным управления ЖКХ, управляющая компания заключила договор с частной фирмой на обследование стен в четвёртом подъезде, однако в указанный договором 20-дневный срок работы выполнены не были.

«В настоящее время готовится экспертное заключение по причинам возникновения трещин с перечнем мероприятий, которые необходимо выполнить для обеспечения безопасности проживающих в доме людей, после чего будет разработан план мероприятий», — говорят чиновники.

Jkh.cap.ru Сведения о проведённом капитальном ремонте

Согласно порталу ЖКХ Чувашии, в 2017 году на наружную отделку (ремонт фасада) было направлено более 1,35 млн рублей, на ремонт крыши — почти 2,56 млн рублей. В разделе «Планы на будущее» очередной ремонт фасада запланирован на 2028 год, предлагаемые затраты — 3,12 млн рублей, последующий ремонт фасада планируется провести в 2033 году.

В мэрии отмечают, что в 2018 году дом № 18 по ул. Энгельса г. Чебоксары включен в адресный перечень домов на ремонт балконов в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары» (подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан»).

Jkh.cap.ru Планы

Отметим, что в феврале 2017 года заместитель министра строительства РФАндрей Чибиссообщил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана. В их числе была названа и Чувашия.

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Напомним, в апреле в Цивильске обрушилась стена котельной, которая обслуживают многоквартирные дома и детсад в городе. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее обрушение здания произошло в Чебоксарах: в ноябре 2016 года административное двухэтажное здание по улице Гражданской, 30 частично обрушилось при проведении строительных работ. Площадь обрушения составила 80 кв. метров. В результате имущественный ущерб на 2,8 млн рублей причинен общественной организации и субарендаторам помещений. Директора подрядной организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба»). В августе 2017 года ему назначено наказание в виде 20 тыс. рублей штрафа.

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