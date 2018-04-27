Санкт-Петербург, 27 апреля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с информацией о частичном обрушении оврага исторического дока имени Петра Великого в Кронштадте. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петровский док в Кронштадте

«Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия в деятельности администрации Кронштадтского района и подведомственном администрации учреждении СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта», в ходе проверки даст оценку действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Как стало известно 26 апреля, в Петровском доке обрушился край земляного оврага, находящегося в центре гидротехнического сооружения для ремонта кораблей. Петровский док был построен императором Петром I и входит в число памятников, охраняемых ЮНЕСКО, напоминает издание городского правительства «Петербургский дневник».

«Земляную стенку размыло грунтовыми водами. Площадь провала около 30 квадратных метров. На месте ЧП работают сотрудники ГУП «ТЭК» и «Водоканала», но прорывов коммуникации не зафиксировано», — отмечает издание.

Как предполагается, для предотвращения дальнейшего разрушения в стену оврага вобьют металлические сваи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петровском доке в будущем может появиться музей, в котором будут храниться суда, поднятые со дна морей. Это сооружение — первый сухой док в России, построенный в XVIII веке. Планируется его реконструировать, накрыть защитным корпусом, заполнить водой Балтийского моря и завести туда ряд кораблей, найденных подводными археологами. Для осмотра находок будут возведены прозрачные разноуровневые галереи.

Общая площадь комплекса составит 42 тыс. квадратных метров, заполняемые водой доки — 12 тыс. квадратных метров. Однако, пока док находится в заброшенном состоянии и никаких работ на его территории не проводится.