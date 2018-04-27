Москва, 27 апреля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. 1 мая открывает свой второй сезон Театр Труда в Москве. Как отмечают в театре, успех первого сезона показал, что сценическая интонация была выбрана действительно удачно. Она срезонировала с настроением современного московского зрителя, который ищет искреннего, актуального, — «ремесленного» подхода к искусству.

Театр Труда Театр Труда открывает второй сезон спектаклем «Большая руда»

Спектакль «Большая руда» станет первым событием, которое театр предложит своим зрителям в этом году. Он пройдет 1 и 8 мая, так что у многих собравшихся в эти майские дни на отдых будет возможность выбрать для себя приемлемую дату.

«Большая руда» — это драматургия, которая заставляет зрителя включаться, — рассказал директор Института социальных теорий, экологии и искусства оператор театрального проекта Вадим Петров. — Это узнаваемые образы, несмотря на то, что повесть Георгия Владимова (1931−2003 гг.) написана на заре 60-х. Истории героев, которые переплетены общим нарастающим ожиданием того самого прорыва, ради которого вложено столько сил, времени, сложных моментов выбора. Напряжение и конфликты — вот она — сопутствующая колючая порода, которую приходится тоннами выгребать тем, кто стремится к своему никем не гарантированному счастью».

«Большая руда» — в буквальном смысле первый спектакль театра. Он был создан благодаря творческому энтузиазму автора идеи Михаила Тройника и других студентов и выпускников Школы-студии МХАТ. Спектакль был отрепетирован до официального открытия Театра Труда и сконцентрировал в себе идею всего театрального проекта.

«Театр Труда» — это стремление вернуть подлинный смысл словам благодарности тем, кто хочет и умеет работать, — отметил Вадим Петров. — К большому сожалению, само слово «Труд» было превращено в плакатную пустышку. Притом, что весь мир с большим уважением оберегает все, что связано с labour — трудом человека. Это естественная и органичная миссия театра, поскольку театр в первую очередь рассказывает зрителям о них самих».

1 и 8 мая спектакли пройдут на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей РФ по адресу Страстной бул., 10. Начало — в 20:00.

Театр Труда живет не на бюджетные деньги, его поддерживают зрители и отечественные меценаты. Ярким примером поддержки театра рабочих профессий стало стратегическое сотрудничество в этом театральном сезоне с крупнейшей в России угледобывающей компанией СУЭК.