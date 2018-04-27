Москва, 27 апреля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Законопроект о смене времени в Волгоградской области внесло в Госдуму заксобрание региона, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

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Предусматривается переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, UTC+4).

В регионе 18 марта 2018 года прошел референдум по вопросу о необходимости внесения Волгоградской областной Думой в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, UTC+4).

Референдум Волгоградской области признан состоявшимся, а его результаты действительными. Решение принято 687 028 голосами участников референдума Волгоградской области (58,82% голосов от числа участников референдума Волгоградской области, принявших участие в голосовании), против проголосовали 469 344 участника референдума (40,16%).

Принятие закона «позволит создать более безопасные и благоприятные условия труда и повысить эффективность использования светлого времени суток, сократить объемы потребляемой электроэнергии, то есть окажет положительное влияние в целом на социальную и экономическую ситуацию в Волгоградской области», отмечают авторы.