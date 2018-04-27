Тель-Авив, Израиль, 27 апреля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о готовности к ответному удару по Ирану еврейского государства, сообщает 27 апреля Kurdistan.ru.

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«Израиль ни с кем не хочет войны. Однако в случае нападения Ирана на Тель-Авив, Израиль не задумываясь ударит по Тегерану», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

«Израиль уничтожит все иранские военные объекты, угрожающие еврейскому государству в Сирии. Мы не потерпим там присутствия Ирана, чего бы нам это не стоило», — добавил Либерман.

Также министр обороны выразил свою уверенность в том, что режим в Иране доживает свои последние дни, а выход США из ядерной сделки приведет к экономическому коллапсу государства.

Либерман отреагировал на слова секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирала Али Шамхани, пообещавшего наказать еврейское государство за нападение на иранскую базу в Сирии 9 апреля, в результате которой погибли семь военных.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем носят сложный, враждебный характер. Последние события в регионе наносят удар по хрупкому миру между странами. В частности, израильские самолеты регулярно бомбят ливанскую «Хезболлу», союзника Тегерана. А также периодически наносят удар по иранским военным объектам в Сирии.