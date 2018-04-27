Ярославль, 27 апреля, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможности утилизации отходов из Подмосковья на полигонах Вологодской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

Подмосковный мусор в Вологду не привезут. В нашей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами не предусмотрены межрегиональные потоки мусора. Все отходы, образуемые на территории области, после сортировки будут размещены на полигонах Вологодской области. Ни один килограмм мусора не «уедет» от нас на чужую территорию, и ни один кг не должен приехать к нам. Если это случится в результате мошеннических действий, в этом предстоит разбираться правоохранительным органам», — рассказал в интервью телеканалу «Русский Север» Антон Стрижов.

Жителям Ярославля остается только позавидовать такой позиции. На полигон «Скоково», который находится в нескольких километрах от жилых домов, идут колонны мусоровозов с московскими отходами. Массированная информационная кампания, запущенная правительством Ярославской области и призванная убедить жителей в полной безопасности полигона пока особого успеха не приносит. Ярославцы, которых уже пытались обмануть официальными заявлениями чиновников, что «московский мусор к нам не едет», властям не доверяют. 29 апреля в Дзержинском районе состоится митинг против ввоза отходов из Москвы.