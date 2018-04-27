Ярославль, 27 апреля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Госучреждение «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» выиграло торги по приобретению 20 товарных знаков, принадлежавших АО «ЛВЗ «Ярославский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Ярославский ЛВЗ

На Ярославском ЛВЗ началась продажа имущественного комплекса предприятия, находящегося в конкурсном производстве. Первые торги были объявлены на товарные знаки, то есть бренды, которыми владел завод.

«На сегодня они выкуплены ГБУ ЯО «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов». Это значит, что традиционные ярославские бренды смогут выпускаться на предприятии под руководством нового инвестора. У института есть все необходимое для контроля за производством, от качества сырья до готовой продукции», — говорит заместитель директора областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина.

В правительстве сообщают, что уже найдены потенциальные инвесторы, которые займутся возобновлением работы АО «ЯЛВЗ».

Планируется, что после проведения последних торгов в конце июня — июле начнется работа по получению лицензии и дальнейшему запуску производства. Как отметили в областном департаменте АПК и потребительского рынка, сегодня все оборудование завода находится в работоспособном состоянии. Постоянно осуществляется прокачка артезианской скважины. На предприятие будут трудоустроены работники, работавшие здесь ранее.