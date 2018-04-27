Красногорск, 27 апреля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. «Ни 6 соток, ни 10, а сразу 38,8 гектара леса планируют вырубить в Одинцовском районе Подмосковья. Вокруг этого лесного массива находятся семь населенных пунктов, Первая московская гимназия и дом отдыха. Так губернатор Воробьев обзавелся еще одной «горячей точкой»: люди требуют соблюдения российского законодательства.

«Новые Известия» Ответ Комитета лесного хозяйства Московской области на запрос жителей поселения Ершовское, ч. 1.

Все поля, луга, подлески и пустыри на Рублевке давно застроены. Даже Пугачева не смогла найти ничего более «приличного» для строительства своего замка, чем деревня с незвездным названием — Грязь.

Совсем недавно уединение примадонны было нарушено. Поле перед ее домом решили застроить. Максим Галкин, как и подобает мужу, взялся защитить покой Аллы Борисовны.

Местные жители оценили поступок юмориста, но говорят, что застройку поля отменили не из-за него.

«Михалков писал письма Шойгу, Галкин ходил на митинг, и стройку передвинули к нам», — заявила в интервью «НИ» Елена Иванова.

Теперь беда нависла не только над несколькими тысячами жителей поселения «Ершовское», перед которыми возникла угроза лишения родного уголка природы, но и над сотнями белок и тысячами других обитателей Липкинского леса, который, кстати, хорошо виден и из дома Пугачевой.

Кому же пришла в голову идея превращения живого леса в строительную площадку?

Формально Липкинский лес принадлежит ЗАО «Агрохолдинг Горки-2», в его совете директоров — два очень известных человека — это миллиардеры Гавриил Юшваев и Давид Якобашвили.

В СМИ Гавриила Юшваева называют «Королем Рублевки».

Помните, как Пугачева пела: «Все могут короли, все могут короли». «Накаркала», — так в таких случаях говорят в народе.

Но что могут «короли», пусть и Рублевские, пожелавшие превратить лес в коттеджный поселок?

«Операция Липкинский лес» так бы и осталась бизнес-планом, если бы не пособничество высокопоставленных российских чиновников: как бывших, так и действующих.

Отъем почти 40 гектаров леса у Российской Федерации и ее населения начался еще при Громове, в 2010 году. Тогдашний губернатор Подмосковья подписал документ, по которому, лесные массивы с кадастровыми номерами 50:20:0050330:1062 (25 Га); 50:20:0050330:1084 (11 Га); 50:20:0050330:1137 (1,8 Га) и 50:20:0050330:1132 (2,1 Га) из категории «земель сельскохозяйственного назначения» превратились в … «земли населенных пунктов». Вид разрешенного использования — «под индивидуальное жилое строительство».

Основанием для превращения леса в населенный пункт послужило … «заявление ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». В это даже трудно поверить: одного заявления бизнесменов, оказывается, достаточно для того, чтобы лес превратить в стройплощадку.

И это сразу повысило стоимость 38,8 гектаров леса до 200−250 миллионов долларов. Арифметика тут простая: лес, он конечно, бесценен, но его не продашь, а почти готовая к застройке земля на Рублевке ценится высоко.

Стоимость одной сотки земли на Рублевке колеблется от 7 до 80 тысяч долларов. То есть гектар земли, допустим, если за него заплатят по 50 тысяч долларов за сотку, обойдется в 5 млн долларов, умножим их на 39 и получим 195 млн долларов.

После застройки эта сумма может увеличиться еще в два и более раза.

Подписание Громовым постановления правительства МО от 20 августа 2010 года № 689/37 произошло без согласования с жителями, без обсуждения, в нарушение действовавшего на тот момент законодательства.

Приложила к этому руку, как выясняется, и местная администрация, составив «заключение главы администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 28.02.2011 N 137/2.18, от 27.02.2010 г. №170/2.18».

Местные жители пытались ознакомиться с этим заключением, но не смогли. Вот что свидетельствует по этому поводу Анастасия Ветрова: «Ни одного заключения никто никогда не видел. Ни одного документа мы найти не можем. Они должны быть в публичном пространстве. Я пришла в администрацию, неофициально, спросила: «А у вас можно попросить посмотреть это заключение?» Изумление было искренним, таким, что подделать его нельзя».

И тогда, и сейчас руководителем администрации этого поселения был Бредов Алексей Васильевич.

Автор этой статьи под видом местного жителя побывал на приеме у Алексея Васильевича.

«Там наверху «ломают копья» по этому поводу. Я боюсь вас ввести в заблуждение, по двум причинам: Генеральные планы разрабатываются губернатором, а утверждаются районными Советами депутатов. Вот такую схему они намудрили. Мы из этого процесса выведены полностью. Губернатор, перераспределяя полномочия, забрал у нас, отдал себе, и часть отдал району. А вот пять лет назад местная власть имела больше полномочий», — заявил Алексей Бредов.

Да, видимо, те самые большие полномочия и позволили подписать Бредову таинственное заключение о судьбе леса.

И вот что интересно: заключение местной власти исчезло, а постановление Громова мы нашли, но опубликовано оно тоже не было.

Согласно Электронному фонду правовой и нормативно-технической информации, текст постановления №689/37 опубликован не был.

При поиске этого документа в интернете складывается впечатление, что его пытались спрятать — так как его можно отыскать только в кэше Гугла, на самом сайте при попытке загрузить документ возникает «технический сбой».

Заметим, однако, что целых семь лет никакого движения в отношении Липкинского леса не было: ни при Громове, ни при сменившем его на посту губернатора Московской области Шойгу. И только при губернаторе Воробьеве операция «Липкинский лес» продолжилась.

Так, 14 декабря 2017 года местные жители СЛУЧАЙНО узнали о том, что на 16 и 24 декабря назначены публичные слушания по вопросу утверждения «Генерального плана сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района МО». (Заявитель — Главное управление архитектуры и градостроительства МО. Разработчик — ЗАО «НИиПИ ИГСП» — прим. автора).

Андрей Воробьев является председателем Градостроительного совета МО, и ничего без его ведома на территории Подмосковья не строится и не планируется строить. Кроме этого, и «НИ» уже писали об этом, его мать и брат являются учредителями одного из главных застройщиков области — строительной компании «Самолет».

Кстати, сначала «Самолету» согласовали малоэтажное строительство. Но вскоре Председатель Градостроительного совета МО Воробьев подписал документ, по которому высотность будущих зданий резко изменилась — с 3 до 22 этажей…

При застройке этой компанией деревни Путилково разгорелся крупный скандал, и на карте Подмосковья, кроме районов, в которых находятся свалки, появилась еще одна «горячая точка».

И вот совсем недавно новый очаг недовольства появляется уже в Одинцовском районе Подмосковья — в поселении Ершовское. И это неудивительно, — жители поселения Ершовское опасаются повторения Путилковской истории с увеличением высотности зданий.

«Бывает у «Самолета» — одна высотность, а потом другая. Это же бывает. Не исключено, что и здесь будет такая история», — говорит писатель Струев.

Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву принадлежат вот какие слова: «Мы с вами договорились: в лесу будут гулять люди и дети, и никакого строительства там не будет».

Вот что в интервью «НИ» по этому поводу заявил известный российский писатель, житель деревни Липки Александр Струев: «Вопиющая вещь! Как может губернатор Московской области заниматься городским строительством в области? Это ужас! Он должен сносить, расселять людей в коттеджи и насаживать леса, но деньги сегодня стоят во главе угла, поэтому все идет своим чередом».

В окрестностях Липкинского леса живет много достойных людей, занимающих активную жизненную позицию. Все они пришли на слушания и сказали свое твердое «нет» застройке леса.

«Надо дать бой. Какой бой дать? Как в Подольском районе давали — до сих пор ничего и не строят, и не делают», — говорит житель деревни Липки Евгений Иванович.

Кстати, лесные массивы, на которых планируется строительство, были местами ожесточенных боев во время наступления на Москву в 1941 году. В этих лесных массивах до сих пор находятся неразорвавшиеся снаряды и останки 230 советских бойцов.

28 апреля в Липкинском лесу начнут работать поисковики.

А по плану, представленному местным жителям на слушаниях, памятник героям войны должны будут передвинуть в связи с расширением дороги.

«В канун Дня Победы — это хамство против Подмосковья, против наших предков, потому что, если сдвигать памятник, то это просто наглость!», — заявил на стихийном митинге в деревне Липки Алексей местный житель.

Жители 7 населенных пунктов поселения Ершовское, выступающие против застройки, обратились за помощью и поддержкой в Генпрокуратуру, губернатору Воробьеву.

«По закону, людям должны отвечать в течение 30 дней, но они и в течение 3 месяцев не отвечают. Ответов нет, мы сидим, ждем, ответа, наверное, и не будет, скорее всего, не будет», — говорит Елена Румянцева, один из лидеров инициативной группы.

«Булонский лес, пардон, тоже в частной собственности, тем не менее, там ни один листок просто так не падает, не то, чтоб спиливать. Собственник отвечает за этот Булонский лес, за каждую белочку, которая там прыгает. А у нас этот «Булонский» лес, пардон Липкинский, перевелся в пенек полный, и под сруб — одним только постановлением. Одно заявление, и леса больше нет», — говорит Анастасия Ветрова, местная жительница.

Итак, Липкинский лес перешел в частную собственность, и ему грозит застройка. Но так ли все плохо?

Вот что говорит глава администрации поселения Ершовское Алексей Бредов: «Государев лес весь в аренде. Как решат с Липкинским лесом? 50 на 50. Говорят, что идет торг».

Ну, пока идет торг, люди не сидят на месте — они написали запрос в Комитет лесного хозяйства МО, и получили ответ, который многое объясняет, в частности: почему целых 7 лет ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» в Липкинском лесу еще ничего не построили.

Из этого документа следует, что «короли», пусть и с Рублевки, могут многое, но, далеко не все — договориться с лесниками за прошедшие 7 лет, они, похоже, так и не смогли.

Более того, госслужащие из Комлесхоза МО направили свои соображения в Федеральное агентство лесного хозяйства «о принятии решения об инициировании судебного разбирательства от имени Российской Федерации».

Но радоваться пока рано. Федеральное агентство лесного хозяйства пока никакого разбирательства не начинало.

Редакция же «НИ», разославшая во все инстанции запросы по теме Липкинского леса, пока тоже ни одного ответа не получила…

P.S. Вероятность строительства огромного коттеджного поселка на месте Липкинского леса остается велика. На 39 гектарах можно возвести сотни домов. И тогда сотни покупателей элитного имущества из статуса счастливых приобретателей могут перейти в статус пострадавших. Почему?

Да потому что участок этот может оказаться «токсичным» для его покупателей. Не так давно по России прокатилась волна судебных решений о сносе самовольных построек — малоэтажных многоквартирных домов, построенных с нарушением градостроительных норм и правил.

Только в Московской области составили реестр домов с признаками самовольного строительства, в который вошло 363 «точсичных» дома.

Так что удастся ли ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» продать участки, и не последует ли потом у людей проблем, еще покажет время. Но пока мало что может спасти лес, над которым нависла тень Рублевских королей».