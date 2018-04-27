Ярославль, 27 апреля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Ярославле должен завершиться 4 мая. Об этом на общегородском совещании заявил мэр города Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Мэр Ярославля

Мэр отметил, что прогноз погоды на ближайшее время радует и позволяет отключить отопление.

«Я посмотрел, средние дневные температуры будут плюс 16 градусов, ночью — тоже положительные. В связи с этим считаю необходимым завершить отопительный сезон и прошу подготовить соответствующее постановление», — поручил Владимир Слепцов.

Так что теплыми батареи в домах ярослацев будут совсем недолго.