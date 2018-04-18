Красногорск, 27 апреля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В Московской области находятся десятки старинных усадеб: некоторые из них проходят реставрацию по специальным программам, но есть те, что десятилетиями остаются без внимания инвесторов и чиновников и обречены на неизбежное разрушение. К одному из таких памятников архитектуры относится древнейший усадебный комплекс Воронцова-Дашкова, расположенный в подмосковном селе Быково. Здание усадьбы изувечено временем и отсутствием реставрационных работ: с фасада крошится кирпич, со стен осыпается штукатурка и отходит отделка лестниц и балконов. Декоративных ограждений практически не осталось, однако свадебные пары продолжают приезжать к усадьбе и делать фото на память, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм иконы Владимирской Божьей Матери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм иконы Владимирской Божьей Матери

Усадьба расположена в Раменском районе Московской области, но принадлежит департаменту здравоохранения города Москвы, так как ранее в здании комплекса располагался туберкулёзный санаторий. Ещё в 2015 году усадьбу «Быково» хотели продать с аукциона после проведения в ней мероприятий по дезинфекции, однако новый владелец не был найден и дворец на территории села постепенно приходит в упадок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм иконы Владимирской Божьей Матери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Летние домики советской постройки, видимо был санаторий в парке усадьбы

Село Быково стало известно в XIV веке из текста завещания российского князя Дмитрия Донского, который оставил данное селение своим сыновьям перед началом Куликовской битвы. Первым владельцем села из древнего дворянского рода Воронцовых стал воевода Илларион, он получил его в подарок от Петра I за заслуги перед Отечеством. Во второй половине XVIII века Екатерина II пожаловала быковские земли московскому главнокомандующему Михаилу Измайлову. Тогда же усадьбу было решено реконструировать. По совместному проекту Михаила Измайлова и архитектора Василия Баженова усадебный комплекс в Быкове включал в себя дворец, здание Эрмитажа, церковь Владимирской иконы Божией матери (храм Рождества Христова), парковую зону с беседкой и мостиком. Усадебный комплекс соединил в себе несколько архитектурных направлений своего времени — классицизм, русскую готику и стиль Людовика XVI.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм иконы Владимирской Божьей Матери, парадный вход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм иконы Владимирской Божьей Матери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Воронцова-Дашкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ротонда на территории парка усадьбы, находится на одном из островов озера

Особое внимание туристов всегда привлекала действующая православная Белокаменная Владимирская церковь — она выделяется своим неоготическим стилем. Храм возвели в 1798 году в память о супруге Михаила Измайлова — Марии Александровне Нарышкиной. Фасад церкви украшен барельефами с изображением супругов. По мнению искусствовведов, церковь является архитектурным шедевром мирового значения. По словам местных жителей, в основном её восстановление происходит при помощи средств прихожан: неравнодушные жители пытаются сохранить святыню своими силами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лепнина на Храме иконы Владимирской Божьей Матери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотосъемка молодожёнов в день свадьбы

В советское время здание национализировали: сначала в ней располагался приют для беспризорников, позже — школа подрывников. После Второй мировой войны усадьбу с парком передали в ведение 4-го Управления Минздрава СССР, и в течение нескольких десятилетий в ней работал туберкулёзный санаторий. В 2010 году санаторий оформил охранное обязательство, в соответствии с которым должен был провести в усадьбе и прилегающем парке комплекс реставрационных работ. Однако вскоре санаторий был выведен из помещений усадьбы, и обязательства остались невыполненными. Сейчас за реставрацию архитектурной жемчужины Подмосковья не берутся ни московское, ни областное правительство. Кроме того, в связи с тем, что «Быково» находится в собственности города Москвы, её невозможно включить в областную программу «Усадьбы Подмосковья». Данная программа реализуется в Московской области с 2013, в соответствии с ней объекты культурного наследия передают в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счёт проведёт полный комплекс реставрационных работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм иконы Владимирской Божьей Матери в реставрационных работах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Воронцова-Дашкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасная зона усадьбы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коты, которые живут в нижнем цокольном этаже усадьбы выходят на улицу

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя председателя Московской областной думы, некоторые из объектов культурного наследия федерального и регионального значений в Московской области умышленно уничтожаются под предлогами невозможности восстановления, отсутствия исторической ценности или отсутствия в бюджете финансовых возможностей. На примере «Быково» было сделано предположение, что власти хотят дождаться полного разрушения усадьбы, а земельный участок в несколько гектар с вековыми дубами и каскадом прудов продать. В настоящий момент усадьба держится благодаря силам волонтёров и других неравнодушных людей, которые пытаются своими силами поддерживать территорию усадьбы в нормальном состоянии, проводя регулярные субботники на ее территории. Также данной проблемой занимается Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).