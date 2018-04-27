Москва, 27 апреля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В ночь с 26 на 27 апреля на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы. В параде приняли участие 33 пеших парадных расчёта, более 13 тыс. военнослужащих, 159 единиц военной и специальной техники. В репетиции не задействовали авиацию и отдельные заявленные образцы новейшего вооружения, показ которых запланирован на 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ночная репетиция парада Победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова

Дарья Антонова ИА REGNUM Прохождение личного состава пешей колонны торжественным маршем во время репетиции парада Победы

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Тем не менее в тренировке участвовало несколько новых образцов российской боевой техники, например, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». 9 мая зрителям покажут боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», тяжелый бронеавтомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4, бронированный армейский грузовик «Урал-432 009» и бронеавтомобиль «Патруль».

Будут продемонстрированы пока ещё экзотические боевые роботы «Уран-6» и «Уран-9», разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

В параде Победы, как и год назад, примут участие новейшие российские танки Т-14 «Армата», перспективные БМП Т-15 и колесные БТР «Бумеранг», основные боевые танки Т-72Б3 и Т-90, бронетехника Воздушно-десантных войск, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бронированный автомобиль «Тайфун-К»

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парадный расчёт межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ»

По Красной площади проедет зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «БУК-М2» — модернизированный вариант ЗРК «БУК-М1», совсем недавно с успехом примененного в Сирии против «умных и красивых» ракет США, Британии и Франции. Была показана самоходная гаубица «Коалиция-СВ», которая пока выпускается на базе основного танка Т-90, но в перспективе её необитаемый боевой модуль будет совмещен с универсальной боевой платформой «Армата». Эта САУ способна вести огонь со скорострельностью, в 1,5 раза превышающей темп стрельбы САУ «Мста-С». Наиболее важные цели «Коалиция-СВ» может поражать управляемыми снарядами, полет которых корректируется через спутниковую систему ГЛОНАСС.

Демонстрируемая тяжёлая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 «Курганец» не принята на вооружение российской армии и на сегодняшний является опытно-экспериментальной платформой, используемой для разработки концепции нового поколения БМП. Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» на сегодняшний день также является единственным в мире основным боевым танком третьего послевоенного поколения. Т-14 проходит интенсивные испытания в войсках, что является необходимой стадией перед началом серийного выпуска этих машин.

Дарья Антонова ИА REGNUM 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»

Дарья Антонова ИА REGNUM Тяжёлая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 на базе платформы «Армата»

Задействованные в параде бронеавтомобили «Тигр» отличаются не только повышенной проходимостью и продуманной схемой бронезащиты. Они могут оснащаться различным вооружением, от пулемёта и автоматического гранатомета до установки комплекса ПТУР, позволяющего бороться с тяжелой бронетехникой противника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бронированный автомобиль «Тигр-М»

Арктическая модификация самоходного зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», приспособленная к применению в условиях Крайнего Севера и Арктики, обеспечит войскам российской арктической группировки контроль над воздушным пространством в зоне боевых действий. В условиях полного бездорожья и арктических льдов, зачастую исключающих снабжение войск и морским путем тоже, контроль над воздушными коммуникациями имеет критически важное значение.

Стоит отметить, что значительная часть новейшей и перспективной российской военной техники прошла и продолжает проходить испытания в условиях боевых действий в Сирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арктическая модификация боевой машины ЗРК «Тор-М2». Не имеет аналогов в мире. Способна работать при сверхнизких температурах в условиях Крайнего Севера

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО 9К58 «Смерч»

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход боевой техники во время ночной репетиции парада Победы

Итоги этих испытаний не только повышают международный авторитет Вооруженных сил России, но и обеспечивают предприятия военно-промышленного комплекса дополнительными зарубежными заказами.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади состоится 3 мая, а 6 мая участники парада проведут генеральную репетицию.