В Москве прошла первая ночная тренировка парада Победы: фоторепортаж
Москва, 27 апреля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В ночь с 26 на 27 апреля на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы. В параде приняли участие 33 пеших парадных расчёта, более 13 тыс. военнослужащих, 159 единиц военной и специальной техники. В репетиции не задействовали авиацию и отдельные заявленные образцы новейшего вооружения, показ которых запланирован на 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Тем не менее в тренировке участвовало несколько новых образцов российской боевой техники, например, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». 9 мая зрителям покажут боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», тяжелый бронеавтомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4, бронированный армейский грузовик «Урал-432 009» и бронеавтомобиль «Патруль».
Будут продемонстрированы пока ещё экзотические боевые роботы «Уран-6» и «Уран-9», разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.
В параде Победы, как и год назад, примут участие новейшие российские танки Т-14 «Армата», перспективные БМП Т-15 и колесные БТР «Бумеранг», основные боевые танки Т-72Б3 и Т-90, бронетехника Воздушно-десантных войск, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ».
По Красной площади проедет зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «БУК-М2» — модернизированный вариант ЗРК «БУК-М1», совсем недавно с успехом примененного в Сирии против «умных и красивых» ракет США, Британии и Франции. Была показана самоходная гаубица «Коалиция-СВ», которая пока выпускается на базе основного танка Т-90, но в перспективе её необитаемый боевой модуль будет совмещен с универсальной боевой платформой «Армата». Эта САУ способна вести огонь со скорострельностью, в 1,5 раза превышающей темп стрельбы САУ «Мста-С». Наиболее важные цели «Коалиция-СВ» может поражать управляемыми снарядами, полет которых корректируется через спутниковую систему ГЛОНАСС.
Демонстрируемая тяжёлая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 «Курганец» не принята на вооружение российской армии и на сегодняшний является опытно-экспериментальной платформой, используемой для разработки концепции нового поколения БМП. Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» на сегодняшний день также является единственным в мире основным боевым танком третьего послевоенного поколения. Т-14 проходит интенсивные испытания в войсках, что является необходимой стадией перед началом серийного выпуска этих машин.
Задействованные в параде бронеавтомобили «Тигр» отличаются не только повышенной проходимостью и продуманной схемой бронезащиты. Они могут оснащаться различным вооружением, от пулемёта и автоматического гранатомета до установки комплекса ПТУР, позволяющего бороться с тяжелой бронетехникой противника.
Арктическая модификация самоходного зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», приспособленная к применению в условиях Крайнего Севера и Арктики, обеспечит войскам российской арктической группировки контроль над воздушным пространством в зоне боевых действий. В условиях полного бездорожья и арктических льдов, зачастую исключающих снабжение войск и морским путем тоже, контроль над воздушными коммуникациями имеет критически важное значение.
Стоит отметить, что значительная часть новейшей и перспективной российской военной техники прошла и продолжает проходить испытания в условиях боевых действий в Сирии.
Итоги этих испытаний не только повышают международный авторитет Вооруженных сил России, но и обеспечивают предприятия военно-промышленного комплекса дополнительными зарубежными заказами.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади состоится 3 мая, а 6 мая участники парада проведут генеральную репетицию.