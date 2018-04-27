Новосибирск, 27 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Глава Новосибирской области Андрей Травников ждёт от жителей региона активной вовлеченности в процесс разработки стратегии социально-экономического развития области, о которой шла речь на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 25 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Читайте также: Травников сообщил Путину о своём участии в выборах новосибирского главы

«Владимир Владимирович попросил дать ответы на две темы. Первая тема — это ощущение от участия в первом пилоте проекта подготовки резерва управленческих кадров, дать свои предложения по совершенствованию этого проекта. Второе — доложить о ситуации в регионе, рассказать, как регион развивается, какие проекты сегодня в работе», — отметил Травников на встрече с журналистами 26 апреля в новосибирском Академгородке.

Травников рассказал, что доложил главе государства о реализации тех поручений, которые Владимир Путин дал в ходе визита в новосибирский Академгородок 8 февраля.

«Самое главное, это разработка плана модели развития новосибирского научного центра и поддержка тех необходимых области объектов, за которой я обращался к главе государства. Это перинатальный центр, это ледовый дворец, это развитие метрополитена, — подчеркнул Травников.

Читайте также: В Новосибирске появится новая линия метрополитена — Кировская

Он также сообщил, что речь на встрече с президентом России шла о том, как сейчас в регионе ведётся работа над стратегией его социально-экономического развития. Травников сказал, что в работу вовлечены эксперты, научное сообщество, общественные организации, население региона. По результатам обсуждения с экспертами и была определена цель стратегии — сделать Новосибирскую область лучшим регионом для развития и самореализации человека, для ведения здесь дела и бизнеса.

Читайте также: Из Новосибирской области хотят сделать образцовый регион

Коме того, Андрей Травников подчеркнул, что считает открытость власти, её доступность для предложений, замечаний и конструктивной критики важнейшим принципом работы над стратегией развития области.

«Открытость власти не в одностороннем направлении, когда власть рассказывает о своей деятельности, а открытость на вход, когда она восприимчива для предложений, замечаний, конструктивной критики, чтобы учесть это в своей работе. Тот же самый принцип открытости мы намерены использовать при работе над стратегией», — сказал он.

Глава Новосибирской области обратился к жителям региона и призвал их включаться в совместную работу над стратегией, отметив, что будут созданы различные форматы и площадки, где будут собираться предложения.

Так, в ближайшие дни на базе 26 отделений МФЦ появятся точки приема предложений и пожеланий от новосибирцев для включения в будущий документ. Затем эти идеи будут обобщаться, обсуждаться на рабочих группах, которые уже созданы, и учитываться при подготовке важного для региона стратегического документа.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников уже сказал, что у региона есть все возможности для того, чтобы получить статус образцового региона в реализации президентских инициатив. Это заявление он сделал на пленарном заседании региональной дискуссионной площадки «Единая Россия. Направление 2026» 24 апреля.