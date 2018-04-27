Пермь, 27 апреля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. В Перми среди жителей многоэтажек начали распространять листовки, где призывают поставить подпись за отзыв депутатов гордумы. Кампанию против народных избранников затеяли местные бизнесмены, которые категорически против запрета киосков на придомовой территории, сообщают местные информресуры.

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По данным портала ura.news, в листовках упомянуты 32 фамилии. Предприниматели намерены завалить подписями избирателей депутатский корпус. В то же время бизнесмены понимают сложность процесса по отзыву депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта гордума вынесла резонансное решение о запрете на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовой территории. Под запрет попали почти 70% киосков, торгующих чистой питьевой водой. К протесту предпринимателей присоединились и главы ТСЖ. Они готовят совместные иски. Руководство ТСЖ заинтересовано в том, чтобы киоски по-прежнему оставались во дворах, поскольку приносят существенные доходы в бюджет ТСЖ за аренду земли. Предприниматели и главы ТСЖ считают, что новая схема размещения НТО не учитывает экономических рисков.

Возмущение есть и в рядах горожан. С исчезновением киосков в шаговой доступности от дома населению придётся покупать бутилированную воду в магазинах, где она в разы дороже. В соцсети появилось видеобращение горожан к президенту РФ Владимиру Путину, председатель ТСЖ «Гашкова, 28» Игорь Гусев просит отменить решение Пермской городской думы о запрете нестационарных торговых объектов на территории многоквартирных домов. ТСЖ вправе распоряжаться земельным участком по своему усмотрению.

Между тем в администрации Перми заявили, что проект схемы размещения НТО не окончательный и выставлен на публичное обсуждение. Принимаются предложения от предпринимателей и жителей города. Пока в новой схеме НТО 600 объектов вместо существующих 2 тысяч, из них только около 100 киосков по продаже воды из существующих 400.

Как сообщает портал properm.ru, письма с жалобой на решение гордумы отправлены президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Максиму Решетникову, и.о. главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергею Половникову, председателю Законодательного собрания Пермского края Валерию Сухих, депутатам краевого парламента Юрию Борисовцу и Александру Григоренко, прокурору Пермского края Андрею Юмшанову, главе Перми Дмитрию Самойлову, председателю Пермской гордумы Юрию Уткину.

Владельцы киосков и члены товариществ собственников жилья (ТСЖ) требуют отмены решения Пермской городской думы №45 «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми». Как следует из текстов обращений, решение Пермской гордумы, по мнению заявителей, не соответствует нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу: Конституции, Жилищному кодексу, закону о торговой деятельности, закону о защите конкуренции.

В письмах, отправленных ряду высокопоставленных должностных лиц, указывается, что людей лишают возможности приобретать качественную питьевую воду по доступной цене рядом с домом. В периоды отключений водоснабжения один киоск может обеспечить питьевой водой примерно три тысячи человек. Киоски, расположенные в непосредственной близости к жилой застройке, являются пятитонными резервуарами воды, которая может быть использована для нужд пожаротушения. Порядка тысячи человек останутся без работы, а местный бюджет не получит налоги.

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев считает, что изменения в правила благоустройства и содержания территории не устанавливают каких-либо новых запретов. Они лишь фиксируют, что нецелевое использование земельных участков, которое и так является незаконным, на сегодняшний день будет считаться еще и нарушением правил благоустройства и содержания территории.