Чебоксары, 27 апреля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Чебоксарах произошло крупное ДТП с участием маршрутки. Как сообщил ИА REGNUM руководитель пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин, в результате аварии ранены 12 человек.

21.мвд.рф Авария с участием маршрутки в Чебоксарах

ДТП произошло вечером 26 апреля возле дома 1 по улице Гагарина.

«39-летний житель Чебоксар на автомобиле «Ниссан-Санни» не справился с управлением, пересек разделительную полосу и на противоположной стороне дороги столкнулся с микроавтобусом «Фиат-Дукато», следовавшим по 60 маршруту. В больницу были доставлены 11 пассажиров маршрутки, двое из которых госпитализированы, а также чебоксарец, который был за рулем иномарки», — сказал Олег Ашнин.

По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, другие от госпитализации отказались, и после оказания помощи были отпущены домой.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По данным полиции, ранее за водителем «Ниссана» нарушений правил дорожного движения зарегистрировано не было.

Напомним, что 25 апреля в Чувашии в аварии пострадала семья, в том числе двое детей. По данным полиции, 35-летний водитель фургона врезался в мотоблок, в котором ехала семья с двумя детьми. Глава семьи и его гражданская супруга с травмами были доставлены в БСМП, их дочери, 9−10 лет, — в республиканскую детскую клиническую больницу. По предварительным данным, водители обоих транспортных средств были пьяны.

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