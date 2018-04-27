Вашингтон, 27 апреля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Россия должна отказаться от поставок в сирийской армии системы ПВО С-300 и уделять больше внимания женевскому процессу по урегулированию военного конфликта в Сирии, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом сообщил 27 апреля израильский телеканал i24news.

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В ходе встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом Мэттис отметил, что поставка Москвой Дамаску системы С-300 может значительно укрепить способность официального правительства Сирии противостоять израильским ударам.

«Нам всем следует поддерживать женевский процесс и искать дипломатическое решение (сирийской проблемы, прим. ИА REGNUM ). Стаффан де Мистура работает в этом направлении, и Россия должна помочь ему, если она хочет стабильности на Ближнем Востоке», — цитирует телеканал словам Мэттиса.

По его словам, Россия не должна допускать «действий, усиливающих напряжённость», в том числе и поставлять системы противоракетной обороны в Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к конгрессу США с письменным заявлением, в котором отметил, что стратегическое противостояние Вашингтону со стороны России и Китая — это попытка «создать мир по авторитарным моделям». По его словам, Москва и Пекин решили стать «стратегическими соперниками» Вашингтона.

Американский министр также обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ).

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