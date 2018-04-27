Якутск, 27 апреля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Якутии удивили в очередной раз даже тех, кто давно знает об их способности вопреки всему отстаивать свои интересы и переголосовывать по одному и тому же вопросу повторно в нарушение регламента. На прошедшем 26 апреля заседании парламентарии защищали себя любимых целый час, а переголосовать умудрились аж трижды, но всё равно безрезультатно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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Народные избранники отклонили поправки в законопроект «О статусе народного депутата», которыми предусматривалась отмена ряда привилегий представителям Госсобрания. В частности, из законодательного акта предлагалось исключить пункты о гарантировании парламентариям бесплатного медицинского обеспечения, пенсий, а также социального и медицинского страхования на основании того, что они избыточны.

Помимо этого, вносившие законопроект депутаты Виктор Фёдоров и Иван Шамаев предлагали не платить из бюджета за пользование народными избранниками залами для официальных лиц и делегаций в аэропортах и вокзалах, убрать право на внеочередное подключение проводного телефона, изменить порядок по обеспечению парламентариев жильём путём корректировки условий получения ими субсидии. Предлагалось также предусмотреть ответственность депутатов за прогулы заседаний комитетов в виде исключения из них. Народным избранникам также хотели вменить в обязанность раз в год отчитываться перед избирателями, участвовать в деятельности депутатских объединений, парламентских слушаниях и правительственных часах.

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Депутаты отклонили предложенный законопроект, принятию этого решение предшествовали жалобы на свою трудную жизнь, которые длились более часа.

«Я вчера чуть не прослезился, когда увидел, как после заседания Василий Власов — бывший руководитель Мирного! Бывший председатель правительства! — долго-долго звонил по телефону. Я думал, он переговоры ведет, а он такcи вызывал. Такой человек! Сел в такcи и уехал», — с горечью в голосе рассказывал о, по его мнению, трудной судьбе коллеги депутат Леонид Владимиров.

«Депутат уехал на такси — у коллеги от жалости слезы текут, — недоумевает политолог Виталий Обедин. — Ругаются, жалуются, повторяют одно по одному (спикера-то нет, никто не пресекает). Вы бы так принципиально вели себя вчера, когда правительство резало расходы на здравоохранение и дорожный фонд. Или когда из инвестпрограммы вычеркивали детский садик в Мархе и школу творчества на 203 микрорайоне. Позорники с мандатами! И всё рассуждают про то, что нивелирован уровень парламента, нет уважения. Да вы же все, именно вы — за редким исключением (пальцев на одной руке хватит!) — четыре с половиной года опускали этот статус ниже плинтуса, когда переголосовывали по первому окрику из правительства, принимали законы «по проекту», не читая, одобряли любые кадровые капризы».

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Не стало исключением в тенденции нивелирования значимости республиканского парламента и заседание 26 апреля. Народные избранники умудрились трижды проголосовать по одному и тому же вопросу, и всё равно отклонили внесение поправок в закон «О выборах народных депутатов Якутии». Законопроектом предлагалось снизить порог для прохождения в парламент с 7 до 5% и увеличить избирательный фонд до 175 млн рублей. Депутатам пришлось три раза отклонить эти предложения, прежде чем сессия продолжилась.

«Прошу всё-таки поставить его на переголосование и поддержать законопроект», — настаивала уже после того, как решение было принято, вице-спикер Госсобрания Ольга Балабкина, не слушая просьбы народных избранников уважать их выбор и напоминания, что парламент Якутии и так уже стал посмешищем из-за частых переголосований. Депутатов заставили жать кнопки ещё дважды, но к нужному «Единой России» результату это не привело.

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«Меня смущает, что мы сегодня, накануне выборов вот так меняем законодательство. Коней на переправе не меняют, и я поосторожней бы сегодня относился к избирательному законодательству за 4−5 месяцев до выборов», — отмечал депутат Виктор Фёдоров.

Политолог Виталий Обедин считает, что целью внесённого «Единой Россией» законопроекта была не забота о малых партиях, а намерение с их помощью дробить голоса оппозиции.

Возможно, депутатам и пришлось бы одобрять нужный правящей партии закон, но из-за проходящих в момент заседания обысков в комитетах Госсобрания народных избранников в зале было мало: часть единороссов были вынуждены покинуть свои места. Возможно, надавить как следует на парламентариев смог бы спикер Александр Жирков, но он спешно покинул сначала сессию, а затем и Якутск, как только начались обыски. Официальной причиной отъезда спикера пресс-служба парламента республики называет «участие в работе Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ и его президиуме, которые состоятся 27 апреля 2018 года в Таврическом дворце».

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Как сообщало ИА REGNUM, два депутата Госсобрания Якутии стали фигурантами дела о получении крупной взятки. В связи со следственными действиями в комитетах республиканского парламента по бюджету, селу и аграрной политике, а также контрольном 26 апреля, прямо во время заседания, проходили обыски, информировали СМИ региона.

«Вести Якутии» склонны считать эти действия попыткой надавить на депутатов с целью пролоббировать одобрение ими законопроекта об отмене прямых выборов главы Якутии. Ранее СМИ сообщало со ссылкой на собственные источники о том, что цель отмены выборов — посадить в кресло главы Якутии варяга. Действующему руководителю республики Егору Борисову за поддержку этого решения якобы обещают тёплое место в Совете Федерации, а спикеру Госсобрания Александру Жиркову — сохранение своей должности в новом созыве парламента.

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Напомним, ранее народные избранники Якутии отказывались лишать мандатов судимого коллегу и депутата, не сдавшего вовремя декларацию по причине пребывания в арабских странах. Тогда парламентарии долго спорили с прокуратурой, но не стали обижать соседей по креслам, опасаясь, что таким же образом потом «могут постучаться и в нашу дверь». Повторно вчера законодатели отклонили и проект поправок о лишении себя привилегий. Предложение скорректировать закон «О статусе депутата Якутии» в пользу бюджета и в ущерб парламентариям Виктор Фёдоров уже вносил осенью 2017 года, но тогда предлогом отклонить законопроект стала якобы неправильно составленная пояснительная записка.