Москва, 27 апреля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Реализация государственной политики в сфере снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, а также ряд других мер позволили сократить количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года почти на 40%, об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

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В ведомстве напомнили, государственная политика России в этой сфере реализуется на основе концепции, призванной снизить масштабы злоупотребления алкоголем и обеспечить профилактику алкоголизма среди населения.

Документ, в частности, позволил ввести ограничения на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских и других организациях, а также, на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.

Ведомство также проводит информационные кампании, направленные на стимулирование населения к ведению здорового образа жизни, цитирует пресс-службу РИА Новости.

Представители Минздрава отметили, что выступают в поддержку большинства инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта. Специалисты ведомства выступают за увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что алкоголь часто употребляют лишь 12% опрошенных. Большинство — 59% жителей страны — говорили, что редко пьют спиртное. 28% опрошенных совсем не пьют алкоголь, а 1% граждан страны затруднились ответить.

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