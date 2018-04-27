Пермь, 27 апреля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале Перми состоится открытие выставки «Арт.поддержка», приуроченной к годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов Конный портрет маршала Жукова

На выставке будут представлены шедевры столичных музейных коллекций: агит-плакаты 1930−1940 годов, рисунки известных художников и карикатуристов, в частности В. Дени, П.Я. Караченцова, Н.А. Кокорекина, А.А. Долгорукова, арт-содружества Кукрыниксы.

Главным экспонатом выставки, безусловно, является картина Василия Яковлева «Конный портрет маршала Жукова», долгие годы запрещенная в СССР.

Огромное, монументальное полотно было создано в 1946 году и призвано было возвеличить маршала Победы. Несмотря на то, что самому Жукову работа понравилась, она вызвала неприятие со стороны руководства страны.

По словам заведующей отделом отечественного искусства XX века Пермской художественной галереи Тамары Шматенок, недовольство может быть объяснено тем, что на картине полководец представлен как единоличный победитель в войне: нет здесь ни народа ни партии, один лишь Георгий Жуков, восседающий на коне и попирающий нацистские знамена, подобно Георгию Победоносцу, пронзающему копьем дракона.

Экспозиция откроется 27 апреля в 11−00 в Центральном выставочном зале города Пермь и будет открыта до 10 июня. На следующий день, 28 апреля в 16:00 по местному времени посетителей ждет торжественное открытие выставки: в программе выступление Камерного оркестра «Орфей», а также Хоровой капеллы мальчиков.