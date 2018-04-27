Пермь, 27 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. В Перми не утихают скандалы вокруг детского развлекательного центра «Октябрь». При осмотре здания приставы обнаружили сорванные пломбы. На момент визита приставов посетителей в учреждении не было. Собственница здания объявлена в розыск, сообщает портал business-class.su.

Открытый замок

Приставы не исключают, что женщина может находиться за границей. По данным краевого УФССП, собственница здания детского развлекательного центра покинула Пермский край.

«Она разыскивается для вручения предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта. Суд потребовал приостановить деятельность интерактивно-развлекательного комплекса и запретить эксплуатацию здания», — отметили в ведомстве.

Между тем на официальной странице семейного развлекательного центра «Октябрь» 26 апреля появилась информация о том, что в скором времени двери центра «Октябрь» откроют, после согласования этих действий с официальными органами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля работа детского развлекательного центра «Октябрь» была приостановлена согласно решению суда. Учреждение закрыли до устранения выявленных нарушений в сфере пожарной безопасности. Приставы опечатали двери, но вскоре центр возобновил работу, проявив самоуправство. На странице учреждения в соцсети появилось заявление, что закрытие центра «Октябрь» судебными приставами — это нарушение процессуальной процедуры и незаконное причинение убытков. Проверка по пожарной безопасности в интерактивно-развлекательном центре «Октябрь» проходила 30 марта 2018 года. Все незначительные замечания, которые устно проговорили проверяющие органы, были устранены техническими службами «Октября» в течение следующих двух дней.

Узнав о том, что в здании посетители, приставы оперативно выехали в детский центр, выпроводили посетителей и персонал и вновь опечатали здание. Прокуратура Перми, комментируя ситуацию, подчеркнула, что за такие действия грозит административная ответственность, которая может перетечь в уголовную.

В настоящее время у службы судебных приставов на исполнении два документа: первый — на собственницу здания бывшего кинотеатра, второй — на ООО «Аватар-Парк» — юридическое лицо, осуществляющее в здании коммерческую деятельность.