Чита, 27 апреля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. В Забайкальском крае обнародованы итоги проверок законодательства о пожарной безопасности, инициированных по поручению Генпрокуратуры РФ в связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерове. Масштаб нарушений поражает: пожарная безопасность нарушена на более 250 из более 270 проверенных объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Кемеровской области После пожара. ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

По данным прокуратуры Забайкальского края, проверяющие изучили состояние дел не только в торговых центрах и магазинах (таковых проверено 54), но и в театрах и кинотеатрах (14), домах детского творчества (70), учреждениях социального обслуживания, здравоохранения и спорта (27), иных организаций культуры (87).

Выяснилось, что наиболее характерными нарушениями являются неисправность либо отсутствие системы пожаротушения, загромождение путей эвакуации, складирование горючих материалов в запрещённых местах, неполнота обеспечения первичными средствами пожаротушения, неисправность огнетушителей, отсутствие световых оповещателей, незнание персоналом пожарного минимума. Такие нарушения, в частности, были выявлены в семи крупных торгово-развлекательных центрах (ТРЦ «Ликерка-Плаза», «Царский», «Универсал», «Город мастеров», «Макси» и других).

«В ТРЦ «Царский» и «Виолина» при размещении и эксплуатации детских центров «Динозаврия» и «Парк отдыха» вскрыты нарушения Свода правил «СНИП 31−06−2009 «Общественные здания и сооружения», согласно которому в торгово-развлекательных комплексах детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода. В суды направлены заявления о прекращении деятельности указанных центров», — пояснил начальник управления прокуратуры края Александр Трухин.

Также, по его словам, потребовалось реагирование в батутных центрах «Гагарин» (ТЦ «Аврора) и «Гравитация» («ТЦ «Универсал»). Нарушения противопожарной безопасности там настолько серьёзные, что прокурорские работники сочли необходимым обратиться в суд с ходатайством о применении обеспечительных мер в виде приостановления деятельности.

Помимо этого после проведения проверки была прекращена деятельность детского центра «Космопарк» в ТРЦ «Макси», в котором отсутствовал второй эвакуационный выход, а помещение кинотеатра не было оборудовано автоматической системой оповещения людей о пожаре.

Принятия мер потребовали и нарушения в работе ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр», МУК «Агинский театр Далитэ», ГУК «Национальный театр песни танца «Амар сайн», Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое царство».

Всего по итогам проверок прокуроры выявили более 1,2 тыс. нарушений, возбуждено 123 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушения правил пожарной безопасности»), вынесено 168 представлений.

Напомним, проверки торговых центров и иных мест с массовым пребыванием людей инициированы по всей стране после трагедии, произошедшей в Кемерово 25 марта 2018 года. Пожар, начавшийся на четвёртом этаже ТЦ «Зимняя вишня», унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети, пришедшие посмотреть мультфильмы в кинотеатр.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье могут закрыть как минимум 12 торгово-развлекательных объектов.