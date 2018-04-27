Сеул, 27 апреля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном предложил соединить железные дороги двух стран. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил представитель администрации Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Если соединить железные дороги (Северной и Южной Кореи), можно будет пустить скоростные поезда», — процитировал Мун Чжэ Ина представитель администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом начались переговоры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Встреча началась с обмена рукопожатиями.

Пожав друг другу руки и сфотографировавшись, политики направились в здание «Дома мира».

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