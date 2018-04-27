Южно-Сахалинск, 27 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Перинатальный центр на Сахалине, возведенный в рамках федеральной программы, направленной на улучшение здоровья людей и демографической ситуации, еще на стадии строительства оброс таким количеством скандалов, что все и не перечислишь. И вот центр «построили». Сегодня там на рожениц падают потолки, а общественники задают вопрос: кто разрешил принимать роды в опасном недострое? В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

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Не будем перечислять всех подрядчиков, которые строили злополучный перинатальный центр. В июне 2017 года в ситуацию с невыплатой заработной платы рабочим вынуждена была вмешаться прокуратура области. Люди жаловались, что им не платят, что им нечем кормить свои семьи. Строительством центра тогда занималось одно из ООО. Эта компания «отметилась и в соседнем Хабаровском крае: там на одной из стройплощадок зарплату рабочим выплатили только после того, как крановщик пообещал сброситься с башенного крана.

Наконец, в марте 2018 года перинатальный центр сдали. Сдавали, как водится, торжественно. Много говорили о росте демографии на Сахалине и о том, что теперь количество юных сахалинцев будет расти в геометрической прогрессии.

Но 26 апреля 2018 года в недавно введенном в эксплуатацию областном перинатальном центре рухнул потолок. В это время в ординаторской, где произошло обрушение, находились медик и беременная женщина. Чудом никто не погиб и не покалечился.

Однако, как выяснилось, активисты сахалинского ОНФ давно пытались посетить долгожданный центр. Но на то, чтобы получить разрешение на визит, у них ушло полтора месяца:

«Нам этот визит согласовывали полтора месяца. Областной минздрав, областная больница просто не отвечали на наши запросы, тем самым нарушая закон. Попасть в перинатальный центр мы смогли только после вмешательства областной прокуратуры. Когда же мы все-таки попали внутрь здания, вопросов только прибавилось. И к строителям, и к эксплуатантам. Автоматические системы, следящие за вентиляционной системой, сообщают об аварии в работе воздуховодов. Причем на момент нашего визита, красная лампочка оповещала об этом уже не менее недели. Горела она и во время нашей проверки. Нам даже паспорт этой системы показать не смогли. Между тем, если обратиться к договору на строительство, там ясно сказано, что осуществлять дезинфекцию системы вентиляции должна специализированная организация. Самой системы вентиляции — помимо здания. Но никаких документов мы так и не увидели. У нас огромные вопросы к Роспотребнадзору, который выдал заключение о возможности запуска такого медицинского учреждения. Мы были в родильном отделении. Я провел пальцем по стене — он оказался черным. Просто слой грязи на стенах», — рассказал активист ОНФ Сахалина Кирилл Кобяков.

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Еще в марте выяснилось, что в проекте теплоснабжения объекта есть серьезные ошибки. И опять начались экспертизы, переделки, оплаченные из бюджета.

Всего на перинатальный центр в Южно-Сахалинске потратили 5,5 млрд рублей.

Однако, по мнению представителей ОНФ, его можно было построить дешевле, в центре очень много пустого пространства, огромных холлов, например.

«В родильном отделении на решетках мы видели пыль и грязь, в вентиляционных камерах пыль и пустые бутылки из-под алкоголя», — рассказал Кирилл Кобяков ИА «Сахалин. Инфо».

Описал активист ОНФ и следы протечек на потолках, и оголенные провода, и валяющиеся где попало трубы…

Примечательно, что никакой информации о проверке на официальном сайте сахалинского ОНФ нет. Нет её и на официальном сайте сахалинского минздрава.

Спасать ситуацию после обрушения потолка в роддоме бросились, как водится, островные единороссы. Самый молодой парламентарий от «ЕР» в областном парламенте Татьяна Пак после экскурсии по перинатальному центру опубликовала официальный релиз.

«Нужно реагировать на сигналы, которые поступают от неравнодушных граждан и ОНФ. Но в данном случае недостатки, на которые было указано, не нашли подтверждения. Упавшая потолочная конструкция полностью восстановлена. После случившегося в здании работает подрядная организация, рабочие проверяют крепления потолков с 1-го по 5-й этажи…» — говорится в официальном релизе госпожи Пак, опубликованном в СМИ.

Но — позвольте: центр уже введен в эксплуатацию! Там женщины рожают детей! Там проводятся операции! Какие рабочие вообще там могут работать?!

На официальном сайте облдумы Сахалина, на официальном сайте областного правительства о перинатальном центре — ни слова.

Зато сахалинцы оставляют в социальных сетях сотни комментариев.

«То, что центр не был готов к вводу в эксплуатацию, было ясно с самого начала его работы. Вся эта спешка — только для того, чтоб отчитаться наверх!»

«Хочется немедленно закрыть все новости, закрыть глаза и уши и бежать сломя голову от всей этой дури и идиотизма! Куда ни глянь — одно очковтирательство, работа для «галочки». Надоело!»

«Куда смотрела дирекция по строительству? Куда смотрел минздрав области?»

«В какое страшное время мы живем! Ничего святого у людей нет. Лишь бы отхватить свой кусок пожирнее от бюджетного пирога! За такие деньжищи строить в 21-м веке с таким качеством! Уму непостижимо! Люди, где ваша совесть?!»

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Как сообщало ИА REGNUM, к качеству новостроек любого типа на Сахалине давно предъявляют претензии жители островного региона. Преимущественно недовольство вызывает качество жилья. Например, в 2017 году жильцы аварийных бараков в северной Охе наотрез отказались переезжать в новостройки, назвав их «домами-убийцами». Дома были построены с многочисленными нарушениями, ситуация не урегулирована по сей день. В поселке Дальнем новые дома в сейсмоопасном районе строились без учета сейсмики. Подобных нарушений в островном регионе множество.

Власти Сахалинской области по итогам 2017 года с гордостью говорили об улучшении демографической ситуации. Впервые с советских времен островной регион показал демографический рост, сравнимый с периодом СССР. Но если крупнейший перинатальный центр, только что введенный в эксплуатацию, не будет приведен в надлежащий вид, о росте рождаемости на Сахалине, скорее всего, можно будет забыть.