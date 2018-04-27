Чита, 27 апреля, 2018, 06:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, несмотря на предпринимаемые усилия, огнём охвачено 7108 гектаров леса. И это при том, что за последние сутки (26 апреля) удалось ликвидировать 18 лесных пожаров на общей площади более 6000 гектаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Неконтролируемый пал сухой травы может стать причиной лесного пожара

По данным регионального министерства природных ресурсов, на 27 апреля в регионе действует 17 лесных очагов в 12 районах края (Балейском, Калганском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Чернышевском, Шилкинском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Чернышевском, Читинском). Из них только восемь локализованы (общая площадь — 2848 га). В тушении задействованы 500 человек, в их распоряжении находится 93 единицы техники, а также три вертолёта Ми-8.

Учитывая сложную обстановку, правительство Забайкальского края подписало постановление об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

«В связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Забайкальского края в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах с 27 апреля по 16 мая (включительно) ограничено пребывание граждан в лесах, расположенных в границах следующих лесничеств: Агинского, Акшинского, Александровско-Заводского, Аргунского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Сретенского, Тунгокоченского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского, а также зелёных зонах в границах населённых пунктов. Кроме того запрещён въезд транспортных средств, а также проведения определённых видов работ», — отмечается в документе.

О причинах возникновения пожаров можно судить по сообщениям ГУ МВД по Забайкальскому краю: имеют место как умышленные поджоги, так и несоблюдения правил противопожарной безопасности.

К примеру, правоохранители выяснили, что к поджогу травы в нескольких километрах от села Старый Олов в Чернышевском районе причастен местный тракторист. Установлено, что пожар произошёл от брошенной им горящей сигареты. Также известно, что лесной пожар, случившийся на днях недалеко от села Верх-Талача Карымского района, учинил лесоруб. Мужчина признался полицейским, что совершил поджог специально, чтобы получить право на сбор горельника.

Несколькими днями ранее полицейским сообщили, что горит около трёх гектаров сухой травы вблизи поселка Новоорловск (Агинский район). Выяснилось, что два ребёнка развели костер, пламя от которого перебросилось на сухую траву. Ответственность за действия несовершеннолетних понесут их родители.

Напомним, за период с 2010 года в Забайкалье зарегистрировано более 7,5 тыс. лесных пожаров на площади 2,7 млн гектаров — это 12% площади всех земель лесного фонда. При этом из года в год пожароопасная обстановка существенно не улучшается. 26 апреля 2018 года территория лесных пожаров в регионе составляла 8312 га.