Бизнес ФРГ страдает от санкций, учёные РФ — от Роскомнадзора: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Без комментариев: американский конгресс обвинил Польшу и Украину в антисемитизме;
- Тотальная экономия: Украина хочет перестать хранить ядерные отходы на территории России;
- Страдают не те: немецкий бизнес призывает отменить антироссийские санкции;
- Хотели как лучше: советника Путина предупредили о катастрофе от Роскомнадзора;
- Никакого отдыха: Госдума разберётся с запретом школьных походов с палатками.