Вашингтон, 27 апреля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал Ирану «большие проблемы» в случае возобновления ядерной программы, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На встрече в Белом доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что Тегерану «будет нелегко возобновить» эту программу.

«Они ничего не возобновят. Если они возобновят ее (ядерную программу — прим. Синьхуа), у них будут большие проблемы, больше, чем у них когда-либо были», — отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он продолжать выполнять условия ядерной сделки с Ираном, глава Белого дома назвал ее «безумной» и «смехотворной», добавив, что это соглашение не следовало заключать.

В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия), а также ЕС подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Согласно документу, Тегеран должен был ограничить свою ядерную программу, а международное сообщество — снять с него санкции.

В январе Трамп дал американским законодателям и европейским участникам сделки 120 дней на пересмотр СВПД. По словам президента, США и их союзники в ЕС должны завершить пересмотр до 12 мая, в противном случае он выйдет из данного соглашения.

Макрон, который прибыл в понедельник в Вашингтон с визитом, по всей вероятности, постарается уговорить Трампа не выходить из СВПД.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник призвал ЕС помочь защитить ядерную сделку от угроз со стороны Трампа.

«Европейские лидеры должны побудить президента Трампа не только не выходить из ядерной сделки, но и, что более важно, начать добросовестно выполнять свою часть соглашения», — заявил он.

Синьхуа также сообщает, что США за попытку выхода из СВПД и вмешательство в дела Среднего Востока в среду осудил президент Ирана Хасан Рухани.

Как сообщило иранское информационное агентство Тасним, выступая с речью на культурном мероприятии в северном иранском городе Тебризе, Рухани заявил, что США и другим западным странам следует хорошо подумать, прежде чем они примут решение по вопросу выхода из соглашения, и вспомнить, как они сами выполняли соглашение и обязательства в течение прошедших двух лет.

Рухани также отметил, что США постоянно вмешиваются в дела Среднего Востока путем давления и оккупации территорий, тщетно пытаясь захватить огромные нефтяные ресурсы и финансовые резервы стран Среднего Востока.

Также, по сообщению Синьхуа, в четверг, 26 апреля, с призывом противостоять американской политике «запугивания» ко всем мусульманам выступил Верховный руководитель Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи.

Синьхуа также информирует, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает СВПД очень важным, в связи с этим его необходимо укреплять и защищать. Об этом заявил официальный представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик в среду, 25 апреля. Дюжаррик подчеркнул, что «Нам необходимо на основе этого важного достижения сохранять механизм нераспространения ядерного оружия, который является основой глобальной безопасности».