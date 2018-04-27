Пекин, 27 апреля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В последние годы Китай и Россия тесно сотрудничают на международной арене, вместе противодействуют нестабильности в мире, демонстрируя мудрость и совместные решения для обеспечения мира и безопасности на нашей планете, отмечается в специальном репортаже «Синьхуа» 25 апреля.

Крепим дружбу во имя мира и счастья! Советский плакат

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин ежегодно обмениваются визитами, а также часто проводят встречи на многосторонних площадках, таких как G20, БРИКС, ШОС и АТЭС. Тесные контакты глав двух государств продемонстрировали высокий уровень политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией, а также стали важным инструментом координации позиций и укрепления сотрудничества по ряду важных международных проблем.

Отношения между КНР и РФ основываются на взаимном уважении. Две страны также стремятся совместно содействовать равноправному общению членов международного сообщества, призывают уважать самостоятельно выбранные различными странами модели общественного устройства и пути развития, выступают против вмешательства во внутренние дела других стран, поддерживают цивилизационное разнообразие мира.

В специальном репортаже «Синьхуа» отмечается, что «глобальная деревня» становится все более взаимосвязанной, при этом происходят сложные и глубокие изменения международной и региональной ситуации, продолжают появляться новые проблемы и вызовы. Содействие международной справедливости, обеспечение мира и стабильности в регионе и на всей планете — не только важная составляющая китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, но и историческая ответственность и обязанность КНР и РФ — крупных держав и постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.

Китай и Россия поддерживают эффективную координацию и взаимодействие по урегулированию проблем Корейского полуострова, Сирии, Афганистана и других горячих точек, сохраняют приверженность разрешению споров и разногласий путем диалога и консультаций.

Китай и Россия являются соседями КНДР, а также участниками шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Для продвижения мирного решения ядерной проблемы полуострова Китай выдвинул идеи «двойного замораживания» ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея и «параллельного продвижения» к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию на полуострове механизма мира. Россия предложила поэтапный план урегулирования. На этой основе Китай и Россия предложили дорожную карту, которая содействует смягчению ситуации на полуострове и формированию благоприятных для переговоров условий. В настоящее время явные положительные изменения в ситуации на полуострове идут в русле этой дорожной карты. Китай и Россия будут продолжать усиливать координацию по этому вопросу, поддерживать контакты с другими заинтересованными сторонами, совместно вести непростую работу по продвижению диалога и переговоров, защищать мир и стабильность на полуострове и в регионе.

После нанесения США, Францией и Великобританией военного удара по Сирии СБ ООН провел голосование по резолюции России, в которой содержался призыв прекратить удары по средневосточной стране. Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй отметил, что Пекин неизменно выступает против использования силы в международных отношениях, уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Любые односторонние военные действия в обход Совбеза нарушают цели и принципы Устава ООН, противоречат международному праву и основным нормам международных отношений и лишь осложняют ситуацию в Сирии. Основываясь на этой принципиальной позиции, Китай поддержал проект резолюции, предложенной российской стороной.

Как отмечается в опубликованном 4 июля 2017 года совместном заявлении Китая и России о ситуации в мире и важных международных проблемах, в вопросе химического оружия в Сирии все стороны должны, соблюдая сирийский суверенитет, поддерживать усилия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и соответствующих структур ООН по проведению независимого и всестороннего расследования.

Что касается иранской ядерной проблемы, то КНР и РФ единодушно отмечают, что имплементация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) способствует укреплению региональной и международной безопасности, а также режима нераспространения ядерного оружия, отвечает интересам всего мирового сообщества. Они призывают к обеспечению устойчивого, всестороннего и эффективного выполнения Плана действий, заявляют о стремлении продолжить тесное взаимодействие по вопросу его реализации.

Рассматривая ситуацию в Афганистане, Китай и Россия сходятся во мнении о том, что содействие процессу примирения, «возглавляемому и проводимому афганцами», является реальным способом достижения долгосрочного порядка и стабильности. Две страны поддерживают контакты и взаимодействие по афганскому вопросу в двустороннем и многостороннем форматах, а также заявили о готовности оказывать посильную помощь в повышении боеспособности афганских национальных сил безопасности, мирном восстановлении и развитии Афганистана.

«Синьхуа» отмечает, что КНР и РФ демонстрируют миру образец международных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, прилагают усилия для выстраивания более справедливого и рационального многополярного мирового порядка и формирования сообщества с единой судьбой для всего человечества.

На фоне сложной международной ситуации Китай и Россия будут укреплять взаимодействие, совместно с различными сторонами продвигать процесс политического урегулирования международных и региональных проблем, чтобы внести достойный вклад в обеспечение прочного мира, всеобщей безопасности, совместного процветания, открытости и инклюзивности на всей планете.