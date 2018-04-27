Пекин, 27 апреля, 2018, 03:45 — ИА Регнум. В Пекине во вторник, 24 апреля, состоялось 15-е заседание министров обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором председательствовал и выступил с основным докладом член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ, сообщает Синьхуа.

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Во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств и вооруженных сил стран — участников ШОС — России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата ШОС и Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС). На заседании также в качестве специально приглашенного гостя присутствовал министр обороны Беларуси.

Вэй Фэнхэ в основном докладе сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и главы всех государств уделяют повышенное внимание сотрудничеству ШОС в сфере обороны и безопасности, ими был достигнут консенсус в целом ряде ключевых вопросов, продвинут ряд важных проектов сотрудничества. Министр обороны КНР отметил, что ШОС превращается в серьезную силу по поддержанию мира и стабильности в регионе и мире. Главными вопросами нынешней встречи являются формирование сообщества с единой судьбой человечества, а также инновационное сотрудничество и планирование развития. Сторонам, подчеркнул он, необходимо добросовестно реализовывать достигнутые главами всех государств соглашения, непрерывно повышать уровень сотрудничества в области обороны и безопасности.

Вэй Фэнхэ отметил, что концепция строительства сообщества единой судьбы человечества — это интеллектуальный взнос Китая в разрешения проблем человечества. Недавно на Боаоском азиатском форуме Си Цзиньпин вновь выступил за то, чтобы народы всех стран прилагали усилия для строительства сообщества единой судьбы человечества, совместно делали Азию и мир мирными, безмятежными, процветающими, открытыми и прекрасными, подчеркивает Синьхуа. Эта инициатива в высшей степени соответствует основным целям создания ШОС. Стороны, представляющие крупнейшую в современном мире региональную организацию, обязательно должны утвердить в сфере сотрудничества по обороне и безопасности концепцию сообщества единой судьбы, характеризующегося равноправием, взаимопомощью и поддержкой, единством в спокойные и опасные времена, прилагать усилия для создания совместно строящейся и совместно используемой структуры безопасности. На этом новом историческом этапе сторонам необходимо продолжать придерживаться «шанхайского духа», осуществлять контакты на высоком уровне, укреплять культурное и военное сотрудничество, проводить совместные учения и военную подготовку. Особенно необходимо создать единый фронт борьбы с терроризмом, совместно поддерживать мир и спокойствие в регионе и мире.

На встрече министры обороны всех стран подвели итоги результатам сотрудничества после встречи министров обороны 2017 года, выступили по вопросам, включающим международную и региональную обстановку с безопасностью, укрепление сотрудничества ШОС в области обороны и безопасности. Главы военных ведомств подчеркнули, что на фоне происходящих в международной обстановке сложных перемен оборонные ведомства и вооруженные силы стран — членов ШОС должны и дальше усиливать сотрудничество, плечом к плечу и рука об руку совместно реагировать на стоящие перед ними угрозы и вызовы.

Министры обороны всех стран также совместно подписали протокол заседания и совместное коммюнике.

На полях заседания Вэй Фэнхэ провел отдельные встречи с министрами обороны Пакистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Индии, обменялся с ними мнениями по углублению двусторонних контактов и сотрудничества в военной сфере.